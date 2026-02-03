Союз машиностроителей России обозначил приоритеты устойчивого развития промышленности

В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, посвященное подведению итогов деятельности Союза и Лиги в 2025 году и определению стратегических задач. В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители профильных ведомств, губернаторы субъектов РФ, сенаторы и депутаты, руководители крупнейших промышленных предприятий и региональных отделений Союза, в их числе Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.

Открывая заседание, председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что прошедший год стал для промышленности периодом высокой концентрации усилий и ответственности. В сложных внешнеэкономических условиях российская промышленность сохранила устойчивость, обеспечила выполнение задач в полном объеме и в установленные сроки, в том числе по выпуску продукции для нужд специальной военной операции.

"Рост обрабатывающих отраслей, по предварительным данным, составил почти 3%. Наша ключевая задача сегодня — не просто сохранить достигнутые результаты, а перевести их в устойчивую, долгосрочную систему развития промышленности и экономики в целом", — подчеркнул Сергей Чемезов.

Он также отметил, что благодаря решениям Президента Российской Федерации и системной работе Правительства удалось перейти от вынужденного импортозамещения к созданию собственных продуктов, развертыванию новых производственных мощностей и формированию устойчивых кооперационных связей.

Развивая данную тему, первый председатель Лиги содействия оборонным предприятиям, глава Комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев выделил, что организации — Союз, Лига — обладают мощным экспертным потенциалом и прямой связью с реальным сектором экономики, что позволяет переводить задачи, поставленные Президентом России, в конкретные решения, востребованные предприятиями и регионами.

В ходе заседания в выступлениях членов Бюро и приглашенных участников были затронуты вопросы технологического развития, реализации национальных проектов, кооперации между регионами и предприятиями, финансовой устойчивости отраслей, а также кадрового обеспечения промышленности. Отдельный акцент был сделан на подготовке инженерных кадров, профориентации молодежи и трудоустройстве, в том числе участников специальной военной операции.

Региональные отделения СоюзМаш уделяют особое внимание популяризации инженерных специальностей среди молодежи и продвижению социально ориентированных инициатив. Воронежское отделение СоюзМаш организует профориентационные и образовательные проекты, включая работу в новых регионах, и рассматривает подготовку кадров как ключевой фактор технологического развития страны.

Также в рамках заседания были подведены итоги рейтинговой оценки деятельности региональных отделений и экспертных площадок Союза. Воронежское отделение за год поднялось в рейтинге с 15-го на 12-е место, что свидетельствует об эффективности проводимой работы.