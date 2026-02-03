16+
Союз машиностроителей России обозначил приоритеты устойчивого развития промышленности

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Москве состоялось расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, посвященное подведению итогов деятельности Союза и Лиги в 2025 году и определению стратегических задач. В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители профильных ведомств, губернаторы субъектов РФ, сенаторы и депутаты, руководители крупнейших промышленных предприятий и региональных отделений Союза, в их числе Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Открывая заседание, председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что прошедший год стал для промышленности периодом высокой концентрации усилий и ответственности. В сложных внешнеэкономических условиях российская промышленность сохранила устойчивость, обеспечила выполнение задач в полном объеме и в установленные сроки, в том числе по выпуску продукции для нужд специальной военной операции.

"Рост обрабатывающих отраслей, по предварительным данным, составил почти 3%. Наша ключевая задача сегодня — не просто сохранить достигнутые результаты, а перевести их в устойчивую, долгосрочную систему развития промышленности и экономики в целом", — подчеркнул Сергей Чемезов.

Он также отметил, что благодаря решениям Президента Российской Федерации и системной работе Правительства удалось перейти от вынужденного импортозамещения к созданию собственных продуктов, развертыванию новых производственных мощностей и формированию устойчивых кооперационных связей.

Развивая данную тему, первый председатель Лиги содействия оборонным предприятиям, глава Комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев выделил, что организации — Союз, Лига — обладают мощным экспертным потенциалом и прямой связью с реальным сектором экономики, что позволяет переводить задачи, поставленные Президентом России, в конкретные решения, востребованные предприятиями и регионами.

В ходе заседания в выступлениях членов Бюро и приглашенных участников были затронуты вопросы технологического развития, реализации национальных проектов, кооперации между регионами и предприятиями, финансовой устойчивости отраслей, а также кадрового обеспечения промышленности. Отдельный акцент был сделан на подготовке инженерных кадров, профориентации молодежи и трудоустройстве, в том числе участников специальной военной операции.

Региональные отделения СоюзМаш уделяют особое внимание популяризации инженерных специальностей среди молодежи и продвижению социально ориентированных инициатив. Воронежское отделение СоюзМаш организует профориентационные и образовательные проекты, включая работу в новых регионах, и рассматривает подготовку кадров как ключевой фактор технологического развития страны.

Также в рамках заседания были подведены итоги рейтинговой оценки деятельности региональных отделений и экспертных площадок Союза. Воронежское отделение за год поднялось в рейтинге с 15-го на 12-е место, что свидетельствует об эффективности проводимой работы.

