16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Социально-платежная карта сотрудника Ростеха станет доступна участникам профсоюзной организации ПРОФАВИА 39% российских компаний в автоматизации бизнес-процессов используют ИИ Первый в России ИИ-агент Сбера сможет анализировать сотни миллионов событий в месяц ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты ВТБ: рынок сбережений в 2025 году вырос на 16%

Банки Финансы

Социально-платежная карта сотрудника Ростеха станет доступна участникам профсоюзной организации ПРОФАВИА

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Госкорпорация Ростех, банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс") и Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА) заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на расширение финансовой поддержки работников авиационной промышленности России и укрепление кадрового потенциала отрасли.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В рамках договоренностей работники предприятий, на которых функционируют профсоюзные организации ПРОФАВИА, смогут получить социально-платежную карту работника Госкорпорации Ростех. Карта открывает доступ к разнообразным банковским продуктам, в том числе к льготным ставкам по кредитным продуктам, депозитам с выгодным процентом и программе лояльности, позволяющей значительно экономить на ежедневных тратах.

"Банк продолжает системную работу по предоставлению удобных финансовых инструментов работникам российской промышленности. НОВИКОМ понимает потребности сотрудников авиационных холдингов и предлагает им универсальные решения, которые помогают достижению намеченных целей. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению кадрового потенциала авиационной отрасли", — заявил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

ПРОФАВИА — независимая общественная профсоюзная организация, объединяющая на добровольной основе работников авиационной промышленности и смежных отраслей. Сотрудничество с банком НОВИКОМ организация развивает с 2022 года. В конце прошлого года вклад банка в поддержку кадрового состава предприятий был отмечен на заседании президиума Центрального комитета ПРОФАВИА.

"В современных условиях глобальных вызовов авиационная промышленность сталкивается с новыми задачами, которые успешно решаются благодаря слаженной работе высококвалифицированных коллективов. Поэтому вклад, который Госкорпорация Ростех и НОВИКОМ вносят в поддержку инженерных кадров и в формирование долгосрочных отношений между работодателями и работниками высокотехнологичных отраслей, имеет большое значение для укрепления экономики страны", — отметил председатель ПРОФАВИА Алексей Тихомиров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1