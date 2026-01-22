Социально-платежная карта сотрудника Ростеха станет доступна участникам профсоюзной организации ПРОФАВИА

Госкорпорация Ростех, банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс") и Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА) заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на расширение финансовой поддержки работников авиационной промышленности России и укрепление кадрового потенциала отрасли.

В рамках договоренностей работники предприятий, на которых функционируют профсоюзные организации ПРОФАВИА, смогут получить социально-платежную карту работника Госкорпорации Ростех. Карта открывает доступ к разнообразным банковским продуктам, в том числе к льготным ставкам по кредитным продуктам, депозитам с выгодным процентом и программе лояльности, позволяющей значительно экономить на ежедневных тратах.

"Банк продолжает системную работу по предоставлению удобных финансовых инструментов работникам российской промышленности. НОВИКОМ понимает потребности сотрудников авиационных холдингов и предлагает им универсальные решения, которые помогают достижению намеченных целей. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению кадрового потенциала авиационной отрасли", — заявил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

ПРОФАВИА — независимая общественная профсоюзная организация, объединяющая на добровольной основе работников авиационной промышленности и смежных отраслей. Сотрудничество с банком НОВИКОМ организация развивает с 2022 года. В конце прошлого года вклад банка в поддержку кадрового состава предприятий был отмечен на заседании президиума Центрального комитета ПРОФАВИА.

"В современных условиях глобальных вызовов авиационная промышленность сталкивается с новыми задачами, которые успешно решаются благодаря слаженной работе высококвалифицированных коллективов. Поэтому вклад, который Госкорпорация Ростех и НОВИКОМ вносят в поддержку инженерных кадров и в формирование долгосрочных отношений между работодателями и работниками высокотехнологичных отраслей, имеет большое значение для укрепления экономики страны", — отметил председатель ПРОФАВИА Алексей Тихомиров.