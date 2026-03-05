Более 230 тысяч самарцев выбрали "Карту жителя" от ВТБ

Портфель держателей "Карты жителя Самарской области" (КЖСО) в ВТБ превысил 236 тысяч. Только за прошлый год обладателями карты от ВТБ в регионе стали 15 тысяч человек. Проект реализуется при поддержке правительства Самарской области с 2021 года.

За четыре года функционал карты расширился от простого платежного инструмента до единого ключа к городским сервисам. Сегодня она объединяет банковское приложение, льготный проездной, полис ОМС и ключ от домофона. Держатели карты могут получать скидки у более чем 200 партнеров проекта — магазинов, аптек и учреждений культуры.

Особое внимание уделяется развитию социальных и образовательных сервисов. В декабре 2024 года ВТБ запустил выпуск детской карты для детей от 6 до 14 лет. Она привязана к счету родителя, позволяет контролировать траты и может использоваться как льготный проездной. В одной из школ региона реализован пилотный проект: ВТБ выступил куратором внедрения комплексной системы безопасности в учебную среду. Ученики используют детскую карту как пропуск в школу (с уведомлениями для родителей о входе и выходе), для оплаты обедов и как первую банковскую карту для карманных денег.

Для многодетных семей в личном кабинете портала КЖСО доступно электронное удостоверение, упрощающее получение выплат и льгот. Также действует сервис "Мой регион", который информирует жителей о волонтерских, экологических и спортивных мероприятиях.

"Проект "Карта жителя Самарской области" стал важным этапом в развитии цифровой инфраструктуры региона. На ВТБ приходится основной объем выпуска — более 80% от всех карт в регионе, и мы осознаем свою ответственность за качество этого продукта. Поэтому стремимся постоянно расширять спектр сервисов, чтобы карта была максимально полезной и удобной для каждого держателя. В планах — дальнейшее развитие возможностей карты в образовательной, транспортной и социальной сферах", — прокомментировал итоги управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент банка Максим Папков.

"Карта жителя Самарской области" остается одним из основных инструментов взаимодействия граждан с государственными и коммерческими сервисами. За время реализации проекта сформирована устойчивая инфраструктура, позволяющая жителям региона получать социальные льготы, пользоваться транспортом и оплачивать покупки с помощью одной карты. Карта жителя является универсальным идентификатором держателя, который постепенно встраивается в платежную инфраструктуру для удобной оплаты услуг по льготным условиям без необходимости подтверждения льготной категории держателя посредством предъявления документов. Стратегия проекта сохраняется — расширить количество доступных сервисов, партнерскую скидочную программу, непрерывно улучшать качество предоставляемых сервисов", — сообщил заместитель директора ГБУ СО "Цифровой регион" Максим Карсаков.

Всего с момента запуска программы в регионах ВТБ выдал более 900 тысяч карт жителя, объединяющих региональные и федеральные сервисы. Только за 2025 год выпуск карт превысил 150 тысяч, а число транзакций по ним достигло 70 млн, что на 20% больше, чем годом ранее. Объем трат держателей по всем регионам присутствия составил 41 млрд рублей, увеличившись почти на 40% по сравнению с 2024 годом. Лидерами по активности использования карт стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Свердловская и Оренбургская области. ВТБ выпускает карты жителя в 12 регионах России.