В Новокуйбышевске мальчику выплатят 50 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Суд удовлетворил иск прокурора Новокуйбышевска в интересах 12‑летнего мальчика, пострадавшего от нападения стаи бродячих собак. По решению суда ребёнку компенсируют моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

Инцидент случился в августе 2025 года на ул. Герцена в Новокуйбышевске. На несовершеннолетнего напала стая бродячих собак, одна из которых укусила мальчика за ногу.

Ребёнку потребовалась срочная медицинская помощь. Он прошёл полный курс антирабических прививок — обязательных мер профилактики бешенства после контакта с потенциально опасным животным.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Новокуйбышевска, выяснилось, что инцидент стал следствием бездействия местных властей. Администрация городского округа Новокуйбышевск не приняла надлежащих мер по отлову бездомных животных и организации их содержания в соответствии с действующими нормами, сообщает прокуратура Самарской области.