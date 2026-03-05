В Новокуйбышевске мальчику выплатят 50 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Суд удовлетворил иск прокурора Новокуйбышевска в интересах 12‑летнего мальчика, пострадавшего от нападения стаи бродячих собак. По решению суда ребёнку компенсируют моральный вред в размере 50 тысяч рублей.
Инцидент случился в августе 2025 года на ул. Герцена в Новокуйбышевске. На несовершеннолетнего напала стая бродячих собак, одна из которых укусила мальчика за ногу.
Ребёнку потребовалась срочная медицинская помощь. Он прошёл полный курс антирабических прививок — обязательных мер профилактики бешенства после контакта с потенциально опасным животным.
В ходе проверки, проведённой прокуратурой Новокуйбышевска, выяснилось, что инцидент стал следствием бездействия местных властей. Администрация городского округа Новокуйбышевск не приняла надлежащих мер по отлову бездомных животных и организации их содержания в соответствии с действующими нормами, сообщает прокуратура Самарской области.
