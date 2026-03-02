Суд отправил "фиктивно работавшего" педагога на принудительные работы

В Самарской области вынесли приговор Сергею Макарову. Он неудачно "поработал" в ГКУ СО "КЦСОН Восточного округа".
По версии следствия, Макаров сговорился с некими неустановленными сотрудниками ГКУ СО "КЦСОН Восточного округа" (комплексный центр социального обслуживания населения). Его приняли на работу социальным педагогом, но только по бумагам. На самом же деле, как утверждали в суде свидетели, он работу не выполнял. При этом, Макарову начислили зарплату около 500 тыс. рублей.
В то же время, Макаров рассказал суду, что знакомый по фамилии Хворов предложил ему подработать в ГКУ СО "КЦСОН Восточного округа" и сказал, что в Отрадном в гараже учреждения разрушилась стена, которую нужно отремонтировать. Макаров осмотрел гараж, просчитал объем работ и озвучил завхозу стоимость, за которую он отремонтирует стену — 17 тыс. рублей. Он также просчитал стоимость материала и начал работы совместно с напарником Вячеславом Трондиным. Работы длились более месяца. Работы по ремонту гаража в суде подтвердили и свидетели. Далее, по словам Макарова, он выполнял иные работы для учреждения "на удаленке" — составлял сводные отчеты. И вот подготовка этих отчетов в суде должного подтверждения не нашла.
В итоге в суде Макарова оправдали в одном эпизоде мошенничества и признали за ним право на реабилитацию. Но по другому эпизоду мошенничества его приговорили к восьми месяцам принудительных работ.
Последние комментарии
