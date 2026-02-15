В Самарской области селянину вынесли приговор за кражу телевизора у собственной матери

В Приволжском районе вступил в силу вступил приговор 38-летнему ранее судимому местному жителю, задержанному за кражу, передает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина пояснил, что пришел к 68-летней матери в гости. Воспользовавшись, что она куда-то вышла, вынес из квартиры телевизор и спрятал в заброшенном доме, позже планируя продать. Позже телевизор был возвращен владелице.
Приволжский районный суд Самарской области приговорил мужчину к 8 месяцам 3 дням принудительных работ с удержанием 5% заработанной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
