Жительница Самарской области получила условный срок за экстремистский комментарий в соцсети

Кинель-Черкасский районный суд вынес приговор 34-летняя местной жительнице, которую признали виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает Самарский облсуд.
Ранее женщина в социальной сети "ВКонтакте" прокомментировала произошедшее в Самаре убийстве молодой женщины. В своем комментарии обвиняемая, как посчитали эксперты, призывала к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти.
В суде женщина признала вину. Ей назначили два года лишения свободы условно, а также взыскали в доход государства стоимость мобильника, с помощью которого был оставлен комментарий.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.