Жительница Самарской области получила условный срок за экстремистский комментарий в соцсети

Кинель-Черкасский районный суд вынес приговор 34-летняя местной жительнице, которую признали виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает Самарский облсуд.

Ранее женщина в социальной сети "ВКонтакте" прокомментировала произошедшее в Самаре убийстве молодой женщины. В своем комментарии обвиняемая, как посчитали эксперты, призывала к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти.

В суде женщина признала вину. Ей назначили два года лишения свободы условно, а также взыскали в доход государства стоимость мобильника, с помощью которого был оставлен комментарий.