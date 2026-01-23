16+
В Октябрьске осудили сотрудника предприятия, покупавшего у нарколога справки для коллег

ОКТЯБРЬСК. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Октябрьский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города Сызрани, признанного виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в сентябре 2022 г. и в апреле 2023 г. подсудимый, являясь работником крупного промышленного предприятия, в качестве посредника передал взятки общей суммой 105 тыс. руб. врачу-наркологу Сызранского наркологического диспансера за составление фиктивных актов медицинского освидетельствования работников предприятия, задержанных с признаками опьянения охраной.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей.

В отношении врача-нарколога в октябре 2025 г. судом вынесен обвинительный приговор, которым он признан виновным во взяточничестве, служебном подлоге и мошенничестве. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, штрафа в размере 2,3 млн руб. и лишения права занимать определенные должности.

