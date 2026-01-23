В Октябрьске осудили сотрудника предприятия, покупавшего у нарколога справки для коллег

Октябрьский городской суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города Сызрани, признанного виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), сообщает прокуратура региона.
Установлено, что в сентябре 2022 г. и в апреле 2023 г. подсудимый, являясь работником крупного промышленного предприятия, в качестве посредника передал взятки общей суммой 105 тыс. руб. врачу-наркологу Сызранского наркологического диспансера за составление фиктивных актов медицинского освидетельствования работников предприятия, задержанных с признаками опьянения охраной.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей.
В отношении врача-нарколога в октябре 2025 г. судом вынесен обвинительный приговор, которым он признан виновным во взяточничестве, служебном подлоге и мошенничестве. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, штрафа в размере 2,3 млн руб. и лишения права занимать определенные должности.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.