Пенсионер из Тольятти через суд аннулировал незаконные кредиты на 200 тысяч рублей

Автозаводский районный суд Тольятти удовлетворил иск прокуратуры в интересах местного жителя расторгнуть два кредитных договора с банком на общую сумму 200 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Информацию о задолженности пенсионер обнаружил в личном кабинете на портале «Госуслуги». Взыскателем задолженности по исполнительному производству выступал банк. Основанием для взыскания служила исполнительная надпись нотариуса на кредитных договорах.

При обращении в банк мужчина выяснил, что в апреле 2024 года на его имя были оформлены два кредита на общую сумму 200 тыс. рублей. Тольяттинец был держателем карты этого банка, но не пользовался его услугами с 2021 года и кредитных договоров не заключал.

По факту мошенничества в сентябре 2025 года было возбуждено уголовное дело.

В соответствии с вступившими в законную силу судебными решениями исполнительная надпись нотариуса аннулирована, задолженность гражданина признана отсутствующей, данные о ней исключены из кредитной истории.