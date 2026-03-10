Пенсионер из Тольятти через суд аннулировал незаконные кредиты на 200 тысяч рублей

Автозаводский районный суд Тольятти удовлетворил иск прокуратуры в интересах местного жителя расторгнуть два кредитных договора с банком на общую сумму 200 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Информацию о задолженности пенсионер обнаружил в личном кабинете на портале «Госуслуги». Взыскателем задолженности по исполнительному производству выступал банк. Основанием для взыскания служила исполнительная надпись нотариуса на кредитных договорах.
При обращении в банк мужчина выяснил, что в апреле 2024 года на его имя были оформлены два кредита на общую сумму 200 тыс. рублей. Тольяттинец был держателем карты этого банка, но не пользовался его услугами с 2021 года и кредитных договоров не заключал.
По факту мошенничества в сентябре 2025 года было возбуждено уголовное дело.
В соответствии с вступившими в законную силу судебными решениями исполнительная надпись нотариуса аннулирована, задолженность гражданина признана отсутствующей, данные о ней исключены из кредитной истории.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.