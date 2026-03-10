16+
Общество

В Самаре ветераны СВО провели "Открытый диалог" с будущими офицерами в честь Международного женского дня

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
К Международному женскому дню Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" выступил с инициативой проведения "Открытого диалога" для курсантов Самарского юридического института ФСИН России.

Фото: СЮИ ФСИН России

Главными спикерами встречи стали Андрей Растегаев и Артур Губайдуллин - ветераны специальной военной операции, участники и выпускники региональной программы "Школа героев", которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев".

Выбор даты мероприятия символичен. Организаторы поставили перед собой цель не только обсудить с будущими офицерами вопросы служения Отечеству, но и сделать акцент на важнейших нравственных ориентирах: семейных ценностях, уважении к женщине-матери, женщине-труженице и женщине-воину, которые своим ежедневным подвигом приближают общую Победу.

Диалог получился по-настоящему открытым и доверительным. Ветераны поделились с курсантами своим опытом, взглядами на офицерский долг, акцентировали важность поддержки со стороны родных и близких. Андрей Растегаев, опираясь на личный опыт и боевой путь, рассказал будущим офицерам о том, какой неоценимый вклад вносят женщины — как на передовой, выполняя боевые задачи наравне с мужчинами, так и в тылу, обеспечивая надежный фронт и сохраняя семейный очаг.

Особую атмосферу встрече создал Артур Губайдуллин, взяв в руки гитару. Он исполнил для будущих офицеров песни, которые тронули сердца слушателей, напомнив о том, что за мужеством защитников всегда стоит любовь и связь с домом.

"Для нас важно, чтобы будущие офицеры видели перед собой реальных героев, слышали их истории и могли задать волнующие вопросы. Но в честь 8 Марта мы хотим показать и другую сторону — что за каждым сильным мужчиной, защитником, стоит любовь, забота и поддержка близких. Именно об этом мы и планировали поговорить с курсантами в формате открытого и доверительного диалога. И, судя по реакции ребят, нам это удалось", — отметила Мария Сапунова, заместитель руководителя по связям с общественностью филиала фонда "Защитники Отечества".

Мероприятие стало ярким примером укрепления связи поколений и передачи традиционных ценностей будущим офицерам.

