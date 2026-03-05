Четыре пленных самарских бойца возвращаются домой

В четверг, 5 марта, в ходе обмена с подконтрольной киевскому режиму территории возвращаются на Родину 200 российских военнослужащих, в том числе четверо жителей Самарской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

"Сейчас российские военнослужащие находятся на территории республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях", — отметила Елена Лапушкина.

В Минобороны РФ сообщили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ и США.