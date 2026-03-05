Четыре пленных самарских бойца возвращаются домой

В четверг, 5 марта, в ходе обмена с подконтрольной киевскому режиму территории возвращаются на Родину 200 российских военнослужащих, в том числе четверо жителей Самарской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.
"Сейчас российские военнослужащие находятся на территории республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях", — отметила Елена Лапушкина.
В Минобороны РФ сообщили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ и США.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия