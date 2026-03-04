16+
Общество

Прокуратура добилась увольнения из Фонда капремонта бывшего сотрудника ГЖИ

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
По результатам прокурорской проверки из Фонда капитального ремонта Самарской области уволен инженер, ранее работавший консультантом Государственной жилищной инспекции. Причиной стало нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщает прокуратура региона.

Прокуроры установили, что фонд заключил трудовой договор с работником, не направив уведомление о его трудоустройстве бывшему работодателю. При этом отдельные функции инженера Фонда капремонта входили в должностные обязанности бывшего гражданского служащего. Это делало возможным конфликт интересов.

Виновное должностное лицо фонда также привлекли к дисциплинарной ответственности.

