Прокуратура добилась увольнения из Фонда капремонта бывшего сотрудника ГЖИ

По результатам прокурорской проверки из Фонда капитального ремонта Самарской области уволен инженер, ранее работавший консультантом Государственной жилищной инспекции. Причиной стало нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщает прокуратура региона.

Прокуроры установили, что фонд заключил трудовой договор с работником, не направив уведомление о его трудоустройстве бывшему работодателю. При этом отдельные функции инженера Фонда капремонта входили в должностные обязанности бывшего гражданского служащего. Это делало возможным конфликт интересов.

Виновное должностное лицо фонда также привлекли к дисциплинарной ответственности.