Прения по делу экс-замминистра здравоохранения Майрамукаева пройдут в апреле

Суд Советского района Самары назначил дату прений обвиняемого в мошенничествах и злоупотреблении полномочиями бывшего замглавы минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева. Прения состоятся 1 апреля в 14-00.

Предполагается, что на прениях гособвинение запросит наказание для бывшего замминистра. А сторона защиты обозначит свою позицию.

Сейчас Майрамукаева обвиняют в лоббировании интересов двух фирм для заключения контракта на поставку медоборудования. Завышение стоимости продукции, по версии ГУ МВД по Самарской области, привело к ущербу для бюджета свыше 50 млн рублей. Летом 2023 г. происходящее пресекло УФСБ.

Ранее Майрамукаева приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Из-за частичного сложения с наказанием по прошлому приговору он должен отбыть за решеткой девять лет и восемь месяцев. Осуждены тогда были и подельники бывшего замминистра: Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову — полтора года, Ошуркову — полтора года.

По данным гособвинения, с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медоборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей. Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., участники сговора поделили эти деньги между собой.

Еще раньше Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу — о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Майрамукаева по этому делу приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Майрамукаев упомянут и в уголовном деле теперь уже бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Уголовное дело последнего тоже рассматривает суд.

Кроме того, служители Фемиды разбираются в уголовном деле касающееся бизнесмена Андрея Изюмского и связанного с ним Майрамукаева.