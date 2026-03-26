16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прения по делу экс-замминистра здравоохранения Майрамукаева пройдут в апреле Дело экс-ректора СГЭУ в третий раз пытаются направить в суд Облсуд рассмотрел жалобу на приговор адвокату Липкусю за обещание отправить клиента на СВО Жительница Самарской области задолжала пятерым детям 1,9 млн рублей алиментов Оскорбление судьи обошлось самарцу в 3 года 7 месяцев колонии

Суды Происшествия

Прения по делу экс-замминистра здравоохранения Майрамукаева пройдут в апреле

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Советского района Самары назначил дату прений обвиняемого в мошенничествах и злоупотреблении полномочиями бывшего замглавы минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева. Прения состоятся 1 апреля в 14-00.

Предполагается, что на прениях гособвинение запросит наказание для бывшего замминистра. А сторона защиты обозначит свою позицию.

Сейчас Майрамукаева обвиняют в лоббировании интересов двух фирм для заключения контракта на поставку медоборудования. Завышение стоимости продукции, по версии ГУ МВД по Самарской области, привело к ущербу для бюджета свыше 50 млн рублей. Летом 2023 г. происходящее пресекло УФСБ.

Ранее Майрамукаева приговорили к году и семи месяцам лишения свободы. Из-за частичного сложения с наказанием по прошлому приговору он должен отбыть за решеткой девять лет и восемь месяцев. Осуждены тогда были и подельники бывшего замминистра: Бериеву назначили реальное лишение свободы на год и восемь месяцев, Дзансолову — полтора года, Ошуркову — полтора года.

По данным гособвинения, с сентября по декабрь 2021 г. замминистра здравоохранения и еще несколько человек создали условия, при которых к закупкам медоборудования были допущены только две компании. Из-за фиктивных конкурсных процедур с аффилированными фирмами по завышенным ценам заключили два контракта на общую сумму более 34 млн рублей. Предположительно, ущерб превысил 9 млн руб., участники сговора поделили эти деньги между собой.

Еще раньше Майрамукаеву уже вынесли приговор по другому делу — о получении взятки. Суд решил, что в 2022 г. мужчина потребовал от директора ООО "ДМ-Групп" "откат" 15 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 млн рублей. Майрамукаева по этому делу приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Майрамукаев упомянут и в уголовном деле теперь уже бывшего министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Уголовное дело последнего тоже рассматривает суд.

Кроме того, служители Фемиды разбираются в уголовном деле касающееся бизнесмена Андрея Изюмского и связанного с ним Майрамукаева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5