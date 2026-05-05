В Самаре расследуют дело Андрея Мамонтова за махинации с деньгами

В СУ СКР по Самарской области расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении местного предпринимателя Андрея Мамонтова. Информацию подтвердили в ведомстве.

Согласно данным Следкома и картотек местных судов, Мамонтов обжалует возбуждение уголовного дела. При этом сам фигурант находится в международном розыске.

По версии источников, Мамонтов давал деньги в долг. Одни источники называли сумму в 200 млн, другие — 10 млн. В долг брал местный бизнесмен. Этот бизнесмен заявил, что долг вернул. А вот Мамонтов считал, что ему все еще должны.

Интересно, что Мамонтов известен в разных кругах как предприимчивый самарец. Например, кто-то считал, что он может быть в неплохих отношениях с бывшим высокопоставленным полицейским Евгением Мадовым. Последнего, впрочем, позже арестовали по подозрению в коррупции.