В Самарской области вынесли приговор за сбыт взрывчатки

В Самарской области вынесли приговор за сбыт взрывчатки

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудники УФСБ по Самарской области выявили жителя Нефтегорска, который причастен с хранению и сбыту взрывчатых веществ. Его отправили под суд.

По данным пресс-службы УФСБ по Самарской области, житель Нефтегорска Алексей Акимов с 2022 года незаконно хранил в своем гараже бронебойно-подкалиберные снаряды и другие взрывные устройства. Кроме того, мужчина продал ручную противопехотную осколочную гранату марки Ф-1.

"На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ МО МВД России "Нефтегорский" в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", — рассказали в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным картотеки суда Нефтегорского района, 10 февраля 2026 г. по делу Акимова вынесли решение. Акимова приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. После рассмотрения апелляционной жалобы решение суда первой инстанции оставлено без изменений и вступило в силу.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

