В Самарской области вынесли приговор за сбыт взрывчатки

Сотрудники УФСБ по Самарской области выявили жителя Нефтегорска, который причастен с хранению и сбыту взрывчатых веществ. Его отправили под суд.

По данным пресс-службы УФСБ по Самарской области, житель Нефтегорска Алексей Акимов с 2022 года незаконно хранил в своем гараже бронебойно-подкалиберные снаряды и другие взрывные устройства. Кроме того, мужчина продал ручную противопехотную осколочную гранату марки Ф-1.

"На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ МО МВД России "Нефтегорский" в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", — рассказали в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным картотеки суда Нефтегорского района, 10 февраля 2026 г. по делу Акимова вынесли решение. Акимова приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. После рассмотрения апелляционной жалобы решение суда первой инстанции оставлено без изменений и вступило в силу.