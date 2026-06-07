Закладчица из Новокуйбышевска проведет 10 лет за решеткой

В Новокуйбышевске вступил в силу обвинительный приговор местной жительнице, задержанной полицейскими за покушение на незаконной сбыт наркотиков в крупном размере, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В январе в полицию Новокуйбышевска поступила информация о том, что 30-летняя, ранее судимая за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, местная жительница причастна к сбыту запрещенных веществ.

Оперативники организовали наблюдение и задержали наркозависимую женщину на проспекте Победы. Во время личного досмотра у нее нашли 10 свертков с порошком. В ее квартире полицейские обнаружили и изъяли еще 21 подобный сверток. Общая масса изъятых веществ составила 31,6 г. Задержанная пояснила, что купила наркотики через тайник-закладку на одной из улиц Самары для дальнейшего незаконного сбыта на территории Новокуйбышевска.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Новокуйбышевский городской суд вынес приговор — лишение свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.