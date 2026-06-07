Закладчица из Новокуйбышевска проведет 10 лет за решеткой

В Новокуйбышевске вступил в силу обвинительный приговор местной жительнице, задержанной полицейскими за покушение на незаконной сбыт наркотиков в крупном размере, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В январе в полицию Новокуйбышевска поступила информация о том, что 30-летняя, ранее судимая за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, местная жительница причастна к сбыту запрещенных веществ.
Оперативники организовали наблюдение и задержали наркозависимую женщину на проспекте Победы. Во время личного досмотра у нее нашли 10 свертков с порошком. В ее квартире полицейские обнаружили и изъяли еще 21 подобный сверток. Общая масса изъятых веществ составила 31,6 г. Задержанная пояснила, что купила наркотики через тайник-закладку на одной из улиц Самары для дальнейшего незаконного сбыта на территории Новокуйбышевска.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Новокуйбышевский городской суд вынес приговор — лишение свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???