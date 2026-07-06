Полицейскому, обвиненному в организации азартных игр, продлили арест

Занимавшему должность замначальника отдела полиции № 8 (по Красноглинскому району Самары) Михаилу Коркину продлили арест еще на два месяца в суде Самарского района областной столицы. В его деле оставили статьи обвинения об организации азартных игр и о получении взятки.
Напомним, ранее объединенная пресс-служба судов Самарской области сообщала, что Коркина арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, ч. 6 ст. 290 УК РФ.
"По версии следствия, Коркин получил взятку на общую сумму не менее 2 150 000 рублей за непринятие мер к прекращению незаконной организации и проведения азартных игр на территории Самары, непривлечение к уголовной и административной ответственности, а также за предупреждение о проводимых проверках", — сообщали в пресс-службе судов.
Изначально Коркина арестовали до 4 июля, но на днях ему продлили арест. По ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр) максимальное наказание — 6 лет лишения свободы. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (речь тут о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере) грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
По мнению экспертов, пока не ясно, останутся ли в обвинении обе вмененные статьи или будет выбрана одна из них.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???