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Суды Происшествия

Полицейскому, обвиненному в организации азартных игр, продлили арест

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Занимавшему должность замначальника отдела полиции № 8 (по Красноглинскому району Самары) Михаилу Коркину продлили арест еще на два месяца в суде Самарского района областной столицы. В его деле оставили статьи обвинения об организации азартных игр и о получении взятки.

Напомним, ранее объединенная пресс-служба судов Самарской области сообщала, что Коркина арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, ч. 6 ст. 290 УК РФ.

"По версии следствия, Коркин получил взятку на общую сумму не менее 2 150 000 рублей за непринятие мер к прекращению незаконной организации и проведения азартных игр на территории Самары, непривлечение к уголовной и административной ответственности, а также за предупреждение о проводимых проверках", — сообщали в пресс-службе судов.

Изначально Коркина арестовали до 4 июля, но на днях ему продлили арест. По ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр) максимальное наказание — 6 лет лишения свободы. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (речь тут о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере) грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По мнению экспертов, пока не ясно, останутся ли в обвинении обе вмененные статьи или будет выбрана одна из них.

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