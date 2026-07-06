Авито Работа: 48% жителей ПФО уже взаимодействовали с чат-ботами при поиске работы

Эксперты Авито Работы провели опрос среди 2 000 россиян, которые хотя бы раз откликались на вакансии онлайн, и выяснили, как они относятся к чат-ботам при поиске работы и взаимодействии с работодателями. Результаты исследования показывают: автоматизация уже влияет на ожидания соискателей — прежде всего в части скорости ответа и качества коммуникации, при этом почти треть кандидатов (31%) готовы взаимодействовать с чат-ботами на отдельных этапах отбора.
На этом фоне усиливается интерес к инструментам, способным обеспечить более быструю и предсказуемую коммуникацию с кандидатами. Почти половина респондентов (48%) уже сталкивались с чат-ботами при поиске работы, однако 35% пока не имели такого опыта. Сейчас автоматизированные сценарии отбора только формируются, поэтому на рынке фактически действуют две параллельные модели: традиционная — через рекрутеров, и технологическая — с чат-ботами.
При этом соискатели в целом демонстрируют готовность к частичной автоматизации. Почти треть опрошенных (31%) готовы использовать чат-боты на отдельных этапах — например, для получения уведомлений о статусе отклика, подтверждения контактных данных или первичного сбора информации. Полностью автоматизированный процесс найма готовы принять лишь 9% респондентов.
Скорость ответа становится базовым стандартом сервиса на рынке труда. Задержки в ответе кандидаты все чаще воспринимают как сигнал низкой заинтересованности со стороны работодателя или недостаточной организованности процессов найма. Половина опрошенных (51%) ожидают получить отклик от работодателя в течение суток, а 10% — уже в течение первого часа после отклика.
Ключевым фактором позитивного опыта при взаимодействии с работодателем все же остается качество коммуникации. Для 56% опрошенных особенно важны понятные и структурированные ответы, а для 39% — прозрачность процесса отбора. Соискатели ожидают четкого описания этапов, требований к позиции и дальнейших шагов. Неясные формулировки и сложные сценарии коммуникации снижают доверие к работодателю и повышают вероятность отказа от участия в процессе.
"Наше исследование показывает, что кандидатам в целом комфортно взаимодействовать с технологиями, включая чат-ботов на первичных этапах отбора. HRMOST автоматизирует именно эти этапы: сервис обрабатывает отклики, ведет диалог с соискателями через удобные для них каналы — мессенджеры, SMS, WebChat — и передает рекрутеру уже готового кандидата. При этом скорость ответа становится для соискателей базовым ожиданием: для 94% опрошенных она в той или иной степени имеет значение. В основе позитивного опыта по‑прежнему лежит ясная, структурированная и уважительная коммуникация, поэтому внедрение чат-ботов должно сопровождаться не только техническими решениями, но и продуманными сценариями диалога с кандидатами" — отметил Константин Куница, директор сервиса для автоматизации найма HRMOST.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.