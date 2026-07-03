Тольяттинские предприятия автокомпонентной отрасли внедряют бережливые технологии

Тольяттинские предприятия-производители автокомпонентов активно включились в работу по оптимизации своих производств за счет применения бережливых технологий. Обучение и внедрение инструментов бережливого производства ведется на бесплатной основе в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Участниками федерального проекта в 2026 г. стали ООО "Ампресс", ООО "Суммато" и ООО "Узлы и механизмы кузова автомобиля". Все предприятия уже завершили оптимизацию пилотных участков и добились ощутимого роста ключевых показателей.

ООО "Узлы и механизмы кузова автомобиля" (ООО "УМКА") увеличило выработку на пилотном потоке "Петли дверей профильные со сборкой" на 10%. Компания специализируется на производстве петель дверей, капота, багажника и ограничителей дверей для автомобилей. Продукция устанавливается на модели Lada Granta, Vesta, Largus, Niva и Iskra. Основной заказчик предприятия — АО "АвтоВАЗ".

"На старте проекта мы провели диагностику и увидели потери, которые в ежедневной работе уже не замечали. Внедрение 5С, стандартизированной работы и системы "Андон" дало результат: выработка выросла на 10%. Порядок на рабочих местах и четкие инструкции — это основа, на которой мы будем выстраивать дальнейшие изменения", — прокомментировал генеральный директор ООО "УМКА" Евгений Самойлов.

ООО "Ампресс" на пилотном потоке "Холодная листовая штамповка и последующая сварка" сократило время протекания процесса на 23% и уменьшило запасы незавершенной продукции на 25%. Предприятие производит поперечины панелей приборов, внутренние детали кузова и детали шасси. Основным заказчиком компании также выступает АО "АвтоВАЗ".

ООО "Суммато" благодаря внедрению бережливых технологий на потоке "Тросовый механизм" удалось увеличить выработку на 11%, сократить время протекания процессов на 7,5% и снизить объем незавершенного производства почти на 7%. Компания специализируется на выпуске продукции для автомобильной и сельскохозяйственной промышленности, а также для производителей спецтехники и бытовой техники. Ключевые заказчики предприятия — АО "АвтоВАЗ" и Горьковский автомобильный завод (ГАЗ).

Все предприятия в целях повышения эффективности работы планируют тиражировать успешные практики на других производственных участках.

По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, федеральный проект "Производительность труда" становится одним из ключевых инструментов модернизации российской промышленности. "Бережливое производство работает там, где есть дисциплина. Предприятия выбрали сложные, ресурсоемкие продукты и за счет диагностики и обучения персонала получили реальный рост. Это вклад в устойчивость всей цепочки поставок АвтоВАЗа", — отметил он.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора. Внедрение бережливых технологий позволяет участникам проекта достичь конкретных результатов: повысить выработку, сократить время производства и объем незавершенного производства (НЗП), что укрепит их конкурентоспособность.

В Самарской области за семь лет участниками проекта в регионе стали более 220 компаний, а совокупный экономический эффект от внедренных методик превысил 3 млрд рублей. В среднем по региону время производственных процессов сократилось на 33%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на одного сотрудника выросла на 37%.

Подробнее об участии в федеральном проекте — производительность.рф и эффективность.рф.