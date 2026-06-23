В Самаре состоялась конференция по диверсификации оборонно-промышленного комплекса

В понедельник, 22 июня, на площадке АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре состоялась конференция "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса". Мероприятие собрало представителей федеральных и региональных органов власти, а также руководителей ведущих предприятий отрасли. Самара уже второй год подряд становится одной из ключевых площадок для реализации учебной программы Федерального кадрового резерва руководящего состава оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Организаторами конференции выступили Минпромторг России, коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, ФГУП "ВНИИ "Центр", Федеральный кадровый центр ОПК и Проектный офис ФКР ОПК.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков поприветствовал резервистов и отметил сложившийся механизм взаимодействия предприятий ОПК с регионами по вопросам диверсификации.

В своем выступлении врио министра осветил практику сотрудничества регионального правительства с предприятиями ОПК, подчеркнув, что успешный трансфер технологий и создание новых гражданских производств требуют совместных усилий власти и бизнеса.

Денис Гурков акцентировал внимание на необходимости активной поддержки предприятий ОПК для вывода их высокотехнологичной продукции на отечественный и международный рынки, отметив роль промышленного маркетинга как инструмента обеспечения долгосрочной конкурентоспособности. Таким образом, Самарская область демонстрирует системный подход к решению задач диверсификации, где регион выступает активным партнером промышленных гигантов.

Конференция ФКР ОПК стала эффективной площадкой для обсуждения ключевых вопросов диверсификации предприятий ОПК. Участники рассмотрели актуальные механизмы вывода высокотехнологичной продукции на рынок и развития промышленного маркетинга.

Напомним, что в регионе стартовала региональная стажировка участников Комплексной программы развития федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе РФ Высшей школы государственного управления Президентской академии.

Члены делегации будут работать над проектом, направленным на решение актуальных задач, стоящих перед комиссией Госсовета по направлению "Промышленность", которую возглавляет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В число участников стажировки вошли представители разных регионов страны: Воронежской, Смоленской Челябинской областей, а также Республики Хакасия, Республики Бурятия и Пермского края.

В программу стажировки включены посещения ключевых предприятий, среди которых АО "АВТОВАЗ", ООО "Тесвел", ООО "Пегас Агро", а также технопарка "Жигулевская долина", особой экономической зоны "Тольятти" и индустриального парка "Преображенка". Запланированы встречи с экспертами разных отраслей и визит в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.