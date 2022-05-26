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Оборонный комплекс Машиностроение

"Металлист-Самара" может перейти на работу в две смены

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завод "Металлист-Самара" прорабатывает вопрос о переходе на двухсменный режим работы. Это связано с большим количеством заказов, объем которых вырос в пять раз, сообщили Волга Ньюс на предприятии.

Сейчас завод активно ведет набор персонала - с начала года принято более 120 сотрудников.

Кроме "готовых" специалистов, завод набирает учеников, которых обучает непосредственно на производстве. Сейчас в качестве учеников рабочих специальностей трудятся около 40 человек, которые после окончания испытательного срока получат специальность, им будет присвоен разряд.
Ученики на время прохождения испытательного срока получают 25 тыс. рублей.

Иногородним специалистам завод выплачивает компенсацию за съем жилья.

Общая потребность завода в специалистах на ближайшую перспективу - всего около 900 человек.

Напомним, в апреле в интервью Волга Ньюс исполнительный директор завода Максим Глебовицкий рассказал о росте портфеля заказов.

"Это связано с возрождением самолетостроения и с активной внешней политикой. Мы работаем на оборонно-промышленный комплекс, а военные действия - это расходование ресурсов, которые надо постоянно восполнять. Мы в этом процессе активно заняты и понимаем, что количество заказов будет увеличиваться", - пояснял он.

АО "Металлист-Самара" производит камеры сгорания жидкостных ракетных двигателей, узлы авиационных газотурбинных двигателей и наземных газотурбинных установок, металлические звукопоглощающие конструкции для авиадвигателей.

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