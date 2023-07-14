Создателю Консорциума "Интегра-С" Владимиру Куделькину исполнилось 70 лет

14 июля генеральный директор ЗАО "Интегра-С", Заслуженный изобретатель РФ Владимир Куделькин отмечает 70-летний юбилей. К поздравлениям сотрудников компании присоединился и коллектив интернет-портала "Волга Ньюс".

"Владимир Андреевич Куделькин внес неоценимый вклад в обеспечение безопасности нашей страны, его разработки в области комплексных и интегрированных систем обеспечения безопасности внедрены в различные сферы, а также неоднократно отмечены на федеральном и международном уровнях, — сообщили в пресс-службе компании. — В частности, в 2007 году он был награжден грамотой от руководителя Пограничной службы ФСБ России, генерала армии Владимира Проничева, а через год — благодарственным письмом от министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергея Шойгу".

В том же году создатель "Интегры-С" удостоился благодарственного письма от президента РФ Дмитрия Медведева за демонстрацию в рамках выставки "Граница" системы непрерывного мониторинга ситуаций на объектах и территориях границы. Во время демонстрации он был лично представлен руководителю страны генералом Проничевым.

Почетное звание "Заслуженный изобретатель РФ" было присвоено Владимиру Куделькину в 2014 году — за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность. В настоящее время он ведет экспертную работу в различных комиссиях и советах при высших руководящих органах РФ в области информационной, комплексной и интегрированной безопасности.

Президент Консорциума "Интегра-С" родился 14 июля 1953 г. в городе Кемерово в семье служащих. С отличием закончил факультет радиоэлектроники Куйбышевского авиационного института по специальности "Конструирование и производство радиоаппаратуры".

Во время учебы занимался научной деятельностью, был избран председателем студенческого научного общества факультета, участвовал в 11 научно-технических конференциях МАИ, МВГУ, ЛПТИ и других ВУЗов СССР, был участником ВДНХ, лауреатом всероссийской выставки.

Трудовую жизнь начинал мастером в сборочном цехе ТУ-154 Куйбышевского авиационного завода. Воинскую службу проходил в г. Куйбышев в системе военкоматов, занимался системой мобилизации страны с применением ЭВМ. Был назначен членом госкомиссии СССР по компьютеризации военкоматов.

В 1989 г. поступил в Академию им. Фрунзе, закончил её в 1993 г. В 1996 г. уволился из вооруженных сил в звании подполковника. В 1996 г. создал свою фирму по разработке систем безопасности "Интегра-С".

Сегодня Консорциум "Интегра-С" — российский разработчик программного обеспечения для цифровых интегрированных систем безопасности, мониторинга и управления объектами и территориями. В компании работает более 400 специалистов, обладающих широкими знаниями и высокой квалификацией в сфере информационных технологий, безопасности, прикладной математики, системотехники, что позволило войти в эксперты технического комитета по стандартизации "Информационные технологии".

Сотрудники "Интегры-С" зарегистрировали более 150 уникальных патентов, сертификатов и лицензионных разработок, получили более 300 наград, дипломов и медалей.

Сам юбиляр — автор множества научных публикаций, имеет 16 патентов на изобретение и 11 патентов на полезную модель. Сферы их применения самые разнообразные: "Способ предотвращения захвата самолета или террористического акта на нем и система безопасности самолета", "Устройство для разработки трудноизвлекаемой нефти" и многие другие.

Владимир Куделькин активно ведет и общественную работу — в 2015 г. стал членом Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", а также назначен председателем отраслевого отделения по информационной безопасности. В том же году он стал членом рабочей группы по информационной безопасности при Совете безопасности РФ.

В настоящее время президент "Интегры-С" немало обеспокоен созданием Единой системы безопасности государства (ЕСБГ). "Сейчас как никогда важно понимать, что это важная задача, которая стоит перед нашей страной — положение России просто диктует такую необходимость, — уверен Владимир Куделькин. — Считаю, что необходимо консолидировать и активизировать усилия всех ответственных компетентных государственных и частных структур для разработки и воплощения поэтапного создания и дальнейшего развития надежной, независящей от внешнего влияния отечественной системы безопасности Государства".