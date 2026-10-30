Войти в образ: в России развивается рынок онлайн-примерочных

Компании в России все чаще внедряют онлайн-примерочные, причем используют два ключевых формата. Первый — виртуальный инструмент в онлайн-среде. Второй — фиджитал-решение, то есть сочетание цифровых технологий и офлайн-опыта. Пример современной фиджитал-концепции — ИИ-зеркала, которые мобильный оператор T2 установил в ряде своих салонов.
Клиенты оператора могут виртуально примерить одежду из линейки мерча Т2 более чем в 50 салонах по всей стране. Процесс прост и интуитивно понятен: человек делает фото с помощью встроенной камеры и указывает базовые параметры — пол, рост, вес. Алгоритм анализирует данные, помогает подобрать размер и показывает, как будет выглядеть готовый образ.
При этом телеком-компания — нестандартный игрок на рынке виртуальных примерочных. Чаще всего такие решения востребованы у маркетплейсов, магазинов косметики, производителей ювелирных украшений и часов.
По данным аналитического ресурса Technavio, мировой рынок цифровых примерочных демонстрирует среднегодовой рост на 18%. Такие решения помогают не столько конкурировать с офлайн-шопингом, сколько дополнять его цифровыми возможностями и повышать эффективность торговли. В некоторых случаях виртуальные примерочные позволяют сократить количество возвратов из-за неподходящего размера до 80%.
Возможность сразу оценить вещь помогает клиенту принять взвешенное решение о покупке. С момента запуска пилотного проекта онлайн-примерочных клиенты T2 провели около тысячи сессий примерок и совершили 150 покупок. Технология открывает перед посетителями салонов необычный цифровой опыт. Кроме того, система создает виртуальный образ примерно за 30 секунд.
В Самарской области оценить ИИ-примерочную можно в салоне связи Т2 по адресу Самара, Московское шоссе, 185. Для того чтобы примерить мерч оператора, не нужна дополнительная регистрация.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово