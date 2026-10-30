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Экономика и бизнес

Яхта и ретроавто: имущество Владимира Аветисяна выставили на торги

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу 13 транспортных средств, принадлежащих бизнесмену из Самары Владимиру Аветисяну, выставлены на торги. Мероприятие проводится на основании извещения территориального управления Росимущества по Самарской области.

Фото: Александра Белова

Продаются четыре моторных судна, три автомобиля, пять снегоходов и гидроцикл. Общая начальная стоимость лотов составляет без малого 67 млн рублей.

Самый дорогой лот - яхта RIVA 33. Судно 2007 года выпуска оценено в 32,2 млн рублей.

Редкий пикап-гигант International MXT 4X4 также 2007 года с госномером К063АО163 выставлен за 14,1 млн рублей. Также продается Jaguar Other 1979 года с госномером Е063СЕ163, его начальная цена -  5,5 млн рублей. Лишится бизнесмен и фургона УАЗ 2022 года выпуска с номерами С063ОР163 - это авто выставлено за 1,4 млн рублей.

Заявки на торги принимаются до 25 ноября.

В управлении Росимущества корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что имущество передано на торги судебными приставами в рамках решений Арбитражного суда Москвы.

Напомним, московский арбитраж ранее удовлетворил два иска Роснано о взыскании убытков с бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще нескольких физических лиц, в число которых входит и Владимир Аветисян. Речь идет о 11,9 млрд руб. по проекту Crocus (создание производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM) и 5,6 млрд руб. по проекту Plastic Logic (выпуск гибких планшетов для школьников).

Владимир Аветисян в арбитраже оспаривает действия судебных приставов.

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