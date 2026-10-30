Яхта и ретроавто: имущество Владимира Аветисяна выставили на торги

Сразу 13 транспортных средств, принадлежащих бизнесмену из Самары Владимиру Аветисяну, выставлены на торги. Мероприятие проводится на основании извещения территориального управления Росимущества по Самарской области.

Продаются четыре моторных судна, три автомобиля, пять снегоходов и гидроцикл. Общая начальная стоимость лотов составляет без малого 67 млн рублей.

Самый дорогой лот - яхта RIVA 33. Судно 2007 года выпуска оценено в 32,2 млн рублей.

Редкий пикап-гигант International MXT 4X4 также 2007 года с госномером К063АО163 выставлен за 14,1 млн рублей. Также продается Jaguar Other 1979 года с госномером Е063СЕ163, его начальная цена - 5,5 млн рублей. Лишится бизнесмен и фургона УАЗ 2022 года выпуска с номерами С063ОР163 - это авто выставлено за 1,4 млн рублей.

Заявки на торги принимаются до 25 ноября.

В управлении Росимущества корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что имущество передано на торги судебными приставами в рамках решений Арбитражного суда Москвы.

Напомним, московский арбитраж ранее удовлетворил два иска Роснано о взыскании убытков с бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще нескольких физических лиц, в число которых входит и Владимир Аветисян. Речь идет о 11,9 млрд руб. по проекту Crocus (создание производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM) и 5,6 млрд руб. по проекту Plastic Logic (выпуск гибких планшетов для школьников).

Владимир Аветисян в арбитраже оспаривает действия судебных приставов.