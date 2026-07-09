Суд удовлетворил иск "Роснано" о взыскании 11,9 млрд руб. с Аветисяна, Чубайса и других топ-менеджеров по проекту Crocus

Бизнесмен из Самары Владимир Аветисян не смог отбиться от претензий Роснано к бывшим топ-менеджерам о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти Crocus, сообщает "Интерфакс".

Проект Crocus был одобрен "Роснано" в 2011 г. для создания на территории РФ уникального для страны производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Заявленная цель — возможность выпускать полупроводниковые продукты MRAM как замену иных систем оперативной памяти.

Как говорили в госкомпании, при реализации проекта инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для "Роснано" условиях и в противоречии с целями деятельности компании и ее нормативными актами.

По словам директора по особым поручениям "Роснано" Евгения Фролова, уже на старте проекта в 2011 г. члены правления компании и кураторы проекта Crocus проигнорировали его технологические риски и вопреки своим обязанностям не предусмотрели механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления.

Ответчиками в суде выступают 13 человек, в частности, Анатолий Чубайс, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, Юрий Удальцов, Андрей Кушнарев, Яков Уринсон и другие. У Аветисяна решили арестовать 3,6 млрд руб., у Чубайса — 11,9 млрд рублей. В мае суд отказал Аветисяну в отмене мер обеспечения.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме.

Напомним, что Владимир Аветисян также фигурирует в числе ответчиков еще по одному делу Чубайса. АО "Роснано" также добивается солидарного взыскания убытков в 3,89 млрд руб. и $20,45 млн при реализации проекта Plastic Logic, предполагавшего создание гибких планшетов для школьников.

Владимир Аветисян был зампредом правления Роснано. При этом источник из его окружения, комментируя судебное разбирательство для Волга Ньюс, заявлял, что Аветисян был назначен зампредом правления в 2013 г., то есть уже после того, как проект Pastic Logic был одобрен советом директоров и профинансирован.