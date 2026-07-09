Суд удовлетворил иск "Роснано" о взыскании 11,9 млрд руб. с Аветисяна, Чубайса и других топ-менеджеров по проекту Crocus

Бизнесмен из Самары Владимир Аветисян не смог отбиться от претензий Роснано к бывшим топ-менеджерам о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти Crocus, сообщает "Интерфакс".
Проект Crocus был одобрен "Роснано" в 2011 г. для создания на территории РФ уникального для страны производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Заявленная цель — возможность выпускать полупроводниковые продукты MRAM как замену иных систем оперативной памяти.
Как говорили в госкомпании, при реализации проекта инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для "Роснано" условиях и в противоречии с целями деятельности компании и ее нормативными актами.
По словам директора по особым поручениям "Роснано" Евгения Фролова, уже на старте проекта в 2011 г. члены правления компании и кураторы проекта Crocus проигнорировали его технологические риски и вопреки своим обязанностям не предусмотрели механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления.
Ответчиками в суде выступают 13 человек, в частности, Анатолий Чубайс, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, Юрий Удальцов, Андрей Кушнарев, Яков Уринсон и другие. У Аветисяна решили арестовать 3,6 млрд руб., у Чубайса — 11,9 млрд рублей. В мае суд отказал Аветисяну в отмене мер обеспечения.
Судебное заседание проходит в закрытом режиме.
Напомним, что Владимир Аветисян также фигурирует в числе ответчиков еще по одному делу Чубайса. АО "Роснано" также добивается солидарного взыскания убытков в 3,89 млрд руб. и $20,45 млн при реализации проекта Plastic Logic, предполагавшего создание гибких планшетов для школьников.
Владимир Аветисян был зампредом правления Роснано. При этом источник из его окружения, комментируя судебное разбирательство для Волга Ньюс, заявлял, что Аветисян был назначен зампредом правления в 2013 г., то есть уже после того, как проект Pastic Logic был одобрен советом директоров и профинансирован.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...