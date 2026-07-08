Сельхозпредприятие из Безенчукского района обучается бережливым технологиям

Производитель молока АО "Купинское" стало новым участником федерального проекта "Производительность труда", который реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В рамках проекта предприятие будет внедрять бережливые технологии, которые позволят повысить производительность труда без дополнительных капитальных затрат и в перспективе укрепить позиции компании на рынке молочной продукции.
АО "Купинское" расположено в селе Купино Безенчукского района. Компания является системообразующим сельхозпроизводителем в южной части Самарской области. Основной вид деятельности — производство сырого коровьего молока. Поголовье крупного рогатого скота АО "Купинское" составляет 1864 голов, в том числе 859 коров.
Основной покупатель и переработчик сырого молока, производимого компанией, — ООО Маслозавод "Пестравский". Помимо переработки молока, АО "Купинское" ведет деятельность в сфере растениеводства, специализируясь на возделывании зерновых и масличных культур.
Рабочая группа предприятия уже приступила к обучению. На предприятии прошло стартовое совещание, рабочая группа приступила к обучению. Оно проходит в формате тренингов под руководством экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК), которые познакомят сотрудников с инструментами бережливого производства. Полученные знания будут применены на пилотном участке, а затем успешные решения повторят на других производственных процессах.
"Бережливое производство начинается с обучения. Но главное — не просто дать знания, а создать систему, где каждый сотрудник может применять их на практике и передавать коллегам. Федеральный проект "Производительность труда" помогает предприятиям находить внутренние резервы и укреплять свои позиции без капитальных затрат", — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Участие в федеральном проекте бесплатное.
Подробнее на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...