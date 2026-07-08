Сельхозпредприятие из Безенчукского района обучается бережливым технологиям

Производитель молока АО "Купинское" стало новым участником федерального проекта "Производительность труда", который реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В рамках проекта предприятие будет внедрять бережливые технологии, которые позволят повысить производительность труда без дополнительных капитальных затрат и в перспективе укрепить позиции компании на рынке молочной продукции.

АО "Купинское" расположено в селе Купино Безенчукского района. Компания является системообразующим сельхозпроизводителем в южной части Самарской области. Основной вид деятельности — производство сырого коровьего молока. Поголовье крупного рогатого скота АО "Купинское" составляет 1864 голов, в том числе 859 коров.

Основной покупатель и переработчик сырого молока, производимого компанией, — ООО Маслозавод "Пестравский". Помимо переработки молока, АО "Купинское" ведет деятельность в сфере растениеводства, специализируясь на возделывании зерновых и масличных культур.

Рабочая группа предприятия уже приступила к обучению. На предприятии прошло стартовое совещание, рабочая группа приступила к обучению. Оно проходит в формате тренингов под руководством экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК), которые познакомят сотрудников с инструментами бережливого производства. Полученные знания будут применены на пилотном участке, а затем успешные решения повторят на других производственных процессах.

"Бережливое производство начинается с обучения. Но главное — не просто дать знания, а создать систему, где каждый сотрудник может применять их на практике и передавать коллегам. Федеральный проект "Производительность труда" помогает предприятиям находить внутренние резервы и укреплять свои позиции без капитальных затрат", — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в федеральном проекте бесплатное.

Подробнее на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.