Полумиллионный штраф выплатила самарская фирма за подкуп правоохранителя

Коммерческая организация из Самары заплатила полумиллионный штраф за попытку подкупа правоохранителя, информирует прокуратура Самарской области.

В апреле 2026 г. сотрудник организации, занимающейся приемом и переработкой лома черного и цветного металлов, предложил сотруднику правоохранительных органов вознаграждение в размере 20 тыс. рублей за "закрытие глаз" на проверку.

За попытку откупиться от проверки от имени юрлица компания привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 тыс. рублей. Штраф организация оплатила досрочно.