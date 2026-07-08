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Происшествия

Минобороны сообщило о сбитии БПЛА над Самарской областью

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сводке Министерства обороны РФ в отчете о БПЛА, сбитых с вечера 7 июля до утра 8 июля, фигурирует Самарская область.

"В течение ночи в период с 20:00 мск 7 июля до 8:00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей", - указывается в сообщении ведомства.

Режим беспилотной опасности объявлялся в Самарской области в 3:43 и действовал до 9:08.

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