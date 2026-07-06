Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об избиении подростка в Самаре

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Самарской области Павлу Олейнику предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о нанесении тяжких травм несовершеннолетнему.