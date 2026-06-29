Мошенники обвели вокруг пальца пенсионерку из Нефтегорска

Пенсионерка из Нефтегорского района стала жертвой масштабного обмана. В марте — апреле 2025 г. мошенники убедили женщину, что переводят деньги на "безопасные" счета для защиты сбережений, сообщает прокуратура Самарской области.

В итоге женщина лишилась 2 млн 525 тыс. рублей. Всю сумму она отправила на реквизиты, которые ей продиктовали злоумышленники.

По факту хищения в особо крупном размере возбудили уголовное дело. В ходе расследования установили владельцев трех счетов, куда ушли деньги, ими оказались двое жителей Челябинской области и уроженец Республики Башкортостан.

Суд постановил взыскать с этих лиц неосновательное обогащение. Судебные акты вступили в силу и направлены на исполнение.

Пенсионерке уже удалось вернуть 760 тыс. рублей.