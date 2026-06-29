Мошенники обвели вокруг пальца пенсионерку из Нефтегорска

Пенсионерка из Нефтегорского района стала жертвой масштабного обмана. В марте — апреле 2025 г. мошенники убедили женщину, что переводят деньги на "безопасные" счета для защиты сбережений, сообщает прокуратура Самарской области.
В итоге женщина лишилась 2 млн 525 тыс. рублей. Всю сумму она отправила на реквизиты, которые ей продиктовали злоумышленники.
По факту хищения в особо крупном размере возбудили уголовное дело. В ходе расследования установили владельцев трех счетов, куда ушли деньги, ими оказались двое жителей Челябинской области и уроженец Республики Башкортостан.
Суд постановил взыскать с этих лиц неосновательное обогащение. Судебные акты вступили в силу и направлены на исполнение.
Пенсионерке уже удалось вернуть 760 тыс. рублей.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках