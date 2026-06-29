В Красноярском районе пропала пожилая женщина

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 82-летней жительницы с. Красный Яр, Красноярского района, Пасконовы Веры Николаевны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В воскресенье, 28 июня, примерно в 9:00 женщина вышла из дачного массива СНТ Сокские Просторы в Красноярском районе и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по розыску без вести пропавшей.
Приметы разыскиваемой: на вид 75-80 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серого цвета.
Одета: черные штаны и резиновые галоши, желтый джемпер, коричневый жилет.
При себе документов нет.
Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам: 8 9306975485 или 112.