В Красноярском районе пропала пожилая женщина

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 82-летней жительницы с. Красный Яр, Красноярского района, Пасконовы Веры Николаевны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В воскресенье, 28 июня, примерно в 9:00 женщина вышла из дачного массива СНТ Сокские Просторы в Красноярском районе и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по розыску без вести пропавшей.

Приметы разыскиваемой: на вид 75-80 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серого цвета.

Одета: черные штаны и резиновые галоши, желтый джемпер, коричневый жилет.

При себе документов нет.