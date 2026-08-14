Из‑за долга в миллион рублей перед детьми житель Самары рискует лишиться своей "ласточки"

Миллион рублей долга перед собственными детьми задолжал житель Самары по алиментам. Из‑за уклонения от выплат и попыток спрятать автомобиль судебные приставы разыскали и арестовали его Mitsubishi, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.
Теперь должнику предстоит либо погасить имеющуюся задолженность по алиментам, либо попрощаться с транспортным средством, которое будет отправлено на торги.
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Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.