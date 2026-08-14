Из‑за долга в миллион рублей перед детьми житель Самары рискует лишиться своей "ласточки"

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Миллион рублей долга перед собственными детьми задолжал житель Самары по алиментам. Из‑за уклонения от выплат и попыток спрятать автомобиль судебные приставы разыскали и арестовали его Mitsubishi, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: ГУФССП России по Самарской области