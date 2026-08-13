В Тольятти в ДТП с тремя автомобилями пострадали двое взрослых и ребенок

В среду, 12 августа, в Автозаводском районе Тольятти столкнулись три автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 14:30 в районе дома №91 по Лесопарковому шоссе 68-летний водитель Kia Sorento нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на встречную полосу в месте, где это разрешено, и столкнулся с Ford Focus и Chery Tiggo.

Водителю Chery и его пассажиру — 11-летнему мальчику, а также пассажиру Ford — 46-летней женщине назначено амбулаторное лечение.