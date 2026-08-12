В Сызранском районе разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся

В Сызранском районе в понедельник, 10 августа, в 22:55 на 8 км автомобильной дороги "Урал - Рамено - Майоровский" неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, сбил 43-летнюю женщину.
Виновник аварии ехал со стороны п. Майоровский в направлении г. Сызрани. После ДТП он скрылся.
Женщина, которая двигалась по правой стороне проезжей части в попутном направлении с потоком движения транспортных средств, госпитализирована с места ДТП.
Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей. Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, а также к лица, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями: не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское" по телефону 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!