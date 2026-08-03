Еще два ДТП с возгоранием автомобилей произошли в Самарской области 3 августа

В понедельник, 3 августа, в Самарской области зафиксированы два ДТП с возгоранием транспортных средств, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Первое происшествие случилось примерно в1 2:15 на трассе "Обход Сызрани" с выходом на автодорогу "Москва — Самара" (21‑й км). На месте работали расчет пожарно‑спасательной части № 185 (4 человека), сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области, бригада скорой помощи и представители Госавтоинспекции.
По данным спасателей, автомобиль Sitrak загорелся прямо в движении. Пострадавших нет, полиция проводит проверку по факту происшествия.
Второй случай произошел на автодороге Самара — Бугуруслан в 13:10. В движении загорелся грузовой автомобиль Mercedes‑Benz Sprinter Classic. Для тушения был применен комбинированный ручной ствол РСКУ‑50. Пострадавших также нет.
Ранее сообщалось, что в Тольятти автомобиль BMW вспыхнул возле автокофейни.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!