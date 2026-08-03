Еще два ДТП с возгоранием автомобилей произошли в Самарской области 3 августа

В понедельник, 3 августа, в Самарской области зафиксированы два ДТП с возгоранием транспортных средств, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Первое происшествие случилось примерно в1 2:15 на трассе "Обход Сызрани" с выходом на автодорогу "Москва — Самара" (21‑й км). На месте работали расчет пожарно‑спасательной части № 185 (4 человека), сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области, бригада скорой помощи и представители Госавтоинспекции.

По данным спасателей, автомобиль Sitrak загорелся прямо в движении. Пострадавших нет, полиция проводит проверку по факту происшествия.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Второй случай произошел на автодороге Самара — Бугуруслан в 13:10. В движении загорелся грузовой автомобиль Mercedes‑Benz Sprinter Classic. Для тушения был применен комбинированный ручной ствол РСКУ‑50. Пострадавших также нет.

Ранее сообщалось, что в Тольятти автомобиль BMW вспыхнул возле автокофейни.