Найти опору: как инфраоператоры задают темпы технологического развития в России

Цифровую трансформацию страны принято рассматривать как процесс, в котором роли четко распределены. Государство выступает регулятором: определяет проблемы, формирует потребности и создает условия для развития. Сфера образования готовит кадры, без которых невозможен ни один технологический рывок. Мобильные операторы обрабатывают терабайты данных и создают сеть, по которой технологии "дотягиваются" до нужных территорий.

Но есть еще один слой, который часто остается невидимым для большинства, — инфраструктурные операторы. Как они работают и почему держат на себе цифровую экосистему в масштабах всей страны? Разбираемся на примере компании "Пилар" — лидера башенного рынка по темпам роста и числу вышек.

Разбираемся, что это такое, почему они важны для страны и как поддерживают всю цифровую экосистему.

Делегирование = развитие

Инфраструктурные операторы — это компании, которые создают физическую базу для развития мобильной связи в стране. И хотя сегодня их принято тесно ассоциировать с мобильными операторами, истории таких компаний не идентичны. Сначала телеком строил все своими силами, но со временем стало ясно: нужна новая модель, при которой задача возведения башен ляжет на специализированные компании. Операторы же при этом сконцентрируются на актуальных для них проектах.

Точкой отсчета для рынка инфраструктурных операторов в России принято считать 2009 год. Именно тогда появились первые игроки, которые занялись строительством и сдачей в аренду антенно-мачтовых сооружений.

Последующее десятилетие показало, что это был своевременный шаг: перед отраслью стояли масштабные и капиталоемкие задачи. Операторы активно строили сети третьего и четвертого поколений, развивали инфраструктуру в городах и отдаленных районах, а также адаптировали ее под стремительно растущий трафик мобильного интернета.

В текущем десятилетии мобильные операторы сместили фокус с задачи предоставления только услуг связи на цифровые экосистемы, продукты и большие данные. Инфраструктурный оператор остается базой, но на уже сформированном рынке сложно показать быстрый рост. Это смогла сделать компания "Пилар" — за короткий срок она стала лидером башенного рынка по темпам развития и числу вышек.

"Динамичный рынок требовал от нас поиска существенных преимуществ. И в 2023 году мы создали собственное строительно-монтажное управление, чтобы полностью самим контролировать процессы и не зависеть от сторонних подрядчиков. Сейчас в различных регионах страны работают более 35 команд, что помогает нам развивать собственный инфраструктурный парк так же быстро, как этого ожидают наши арендаторы, гибко распределяя ресурсы", — говорит генеральный директор "Пилара" Алексей Крушинин.

Все включено

Инфраструктурный оператор — это не просто владелец вышек. На примере "Пилара" можно увидеть, из чего складывается комплексный сервис.

Компания проектирует и строит АМС с нуля, полностью закрывая потребности заказчика. В портфеле "Пилара" сегодня более 35,5 тысячи сооружений по всей стране. В 2026 году компания планирует сохранить высокие темпы роста и установить еще 2,5 тысячи сооружений. Самые частые клиенты "Пилара" — это региональные операторы и вещатели: каждое третье размещение приходится на операторов, каждое четвертое — на телерадиовещателей.

"Пилар" самостоятельно проводит монтаж и пусконаладку, а после запуска отвечает за стабильную работу и безопасность объектов. В 2025 году в отдаленных регионах компания обслужила более 26 тысяч АМС и отремонтировала свыше четырех тысяч. Собственные бригады обеспечивают единый стандарт качества и безопасности, а штатные сотрудники проходят внутреннюю проверку и обучение, что исключает риски, связанные с низкой квалификацией случайных подрядчиков.

В прошлом году "Пилар" запустил личный кабинет на сайте, который упростил клиентам процесс отслеживания статуса запросов по размещению оборудования. На декабрь 2025 года 98% запросов от крупнейших операторов проходили именно через личный кабинет. Благодаря автоматизированному сбору и структурированию информации временные затраты на обработку данных значительно сократились.

Благодаря такому подходу партнер при работе с "Пиларом" получает готовое "рабочее место" для своего оборудования. На опорах "Пилара" можно размещать базовые станции, антенно-фидерные системы, системы мониторинга эфира, оборудование для телерадиовещания и многое другое. При этом арендатор избавляется от капитальных затрат на строительство собственных вышек и может сосредоточиться на развитии своих сервисов.

Посекундная тарификация

Скорость реакции в отечественном телекоме вышла на первый план и сегодня имеет критическое значение. Во-первых, изменился сам характер потребления: быстрые решения и получение услуг по одному клику повышают планку для самых разных компаний — от служб доставки до банков. Во-вторых, катализатором ускорения становится искусственный интеллект, который тратит секунды на выполнение рутинных задач. Отказ от работы с ним способен за месяцы переместить компанию с лидирующих позиций в ранг "догоняющих". В-третьих, телеком становится базой для бизнеса, государственных органов и населения, и именно скорость реакции в этой отрасли стала залогом стабильной работы тысяч предприятий.

В отличие от материальной базы и кадров, такой ресурс, как время, нельзя добыть через закупки или найм. Поэтому единственным способом освободить его для реализации значимых проектов для операторов становится именно делегирование.

По словам технического директора макрорегиона "Волга" мобильного оператора Т2 Дмитрия Плотникова, быстрота реакции сыграла ключевую роль при переходе компании на отечественное оборудование в последние годы. Это в буквальном смысле определяло стабильность и жизнеспособность сети.

"Необходимость в импортозамещении стала одинаково острой для всех игроков большой четверки. И это именно тот период, который показал всю важность партнерства на нашем рынке. Профессиональный подход "Пилара" к техническому обслуживанию обширного парка АМС позволил нам сконцентрироваться на безотлагательных задачах. В итоге плановое развитие Т2 не замедлилось. Напротив, по итогам прошлого года темпы строительства в регионах Приволжья возросли на 50% по сравнению с показателями 2024 года", — объясняет Дмитрий Плотников.

Всего на строительство опор, техническую поддержку и эксплуатацию систем на территории регионов Приволжья "Пилар" инвестировал почти 290 млн рублей по итогам прошлого года. А с начала 2026 года инфраструктурный оператор построил еще 35 опор, которые готовы для размещения на них партнерского оборудования. Всего на территории Нижегородской, Самарской, Кировской, Ульяновской областей, а также республик Татарстан, Чувашия, Удмуртия и Марий Эл сейчас работают 5330 АМС "Пилар". При этом компания использует предиктивные методы, чтобы планировать новые стройки. Благодаря собственному ПО она прогнозирует размещения на своих объектах — какой оператор с определенной вероятностью захочет арендовать место на опоре и на какой срок.

Генеральный директор "Пилара" Алексей Крушинин подчеркивает, что именно развитие цифровых сервисов и услуг связи становится драйвером и для самого инфраструктурного оператора. Он готов к выходу и на новые рынки, работа которых неразрывного связана с потребностью размещения оборудования на высотных сооружениях, как пример это системы мониторинга, наблюдения, сбора, оповещения и т. д. При этом условия аренды одинаково комфортны как для бизнеса, так и для муниципальных организаций, а качество сервиса остается неизменно высоким независимо от масштаба проекта.

В ближайшие годы роль инфраструктурных операторов будет укрепляться, считают в Т2. Одной из причин этого уже становится активное развитие интернета вещей, в особенности систем мониторинга, которые требуют наличия широкой инфраструктуры и технического сопровождения. Такие компании, как "Пилар", не просто становятся партнерами крупных мобильных операторов, но и позволяют менее технологичным игрокам выводить свою деятельность на цифровой уровень.