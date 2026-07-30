ИТ-холдинг Т1 целится в рост не менее чем на 10% по итогам 2026 года

ИТ-холдинг Т1 подвел финансовые итоги первого полугодия и дал прогнозы на весь 2026 год. Выручка за шесть месяцев (с января по июнь) год к году увеличилась на 20%. В число лидеров в структуре выручки вошли три направления: продажа ПО (48%), разработка ПО (20%) и услуги технической поддержки (16%).

По итогам всего 2026 года в холдинге ожидают роста выручки не менее чем 10%. Этот показатель может оказаться выше прогноза для российского рынка ИТ в целом: по мнению TADviser рост отечественного рынка ИТ по итогам 2026 года составит от 0 до 5%. Прогноз по показателю EBITDA также позитивен — ожидается увеличение до 15% год к году.

В числе основных технологических драйверов роста на 2026 год, обусловленных актуальными потребностями отечественного рынка, в ИТ-холдинге Т1 выделяют несколько:

Масштабирование ИИ : отечественные компании переходят от разрозненных внедрений ИИ-технологий к тиражируемым архитектурным решениям с подтвержденным эффектом. Это поддерживает высокий уровень востребованности инфраструктуры для ИИ и соответствующих сегментов ИТ-оборудования, облаков и смежных решений.

: отечественные компании переходят от разрозненных внедрений ИИ-технологий к тиражируемым архитектурным решениям с подтвержденным эффектом. Это поддерживает высокий уровень востребованности инфраструктуры для ИИ и соответствующих сегментов ИТ-оборудования, облаков и смежных решений. Изменение подхода к разработке ПО: классическая разработка ПО и его сопровождение все еще играет существенную роль. Однако под влиянием активно формирующегося тренда на in-house развитие ПО с помощью вайб-кодинга и промышленных ИИ-платформ, в долгосрочной перспективе рост сегмента разработки классического ПО замедлится. Ему на смену придут продукты и технологии, ориентированные на AI First концепции работы.

классическая разработка ПО и его сопровождение все еще играет существенную роль. Однако под влиянием активно формирующегося тренда на in-house развитие ПО с помощью вайб-кодинга и промышленных ИИ-платформ, в долгосрочной перспективе рост сегмента разработки классического ПО замедлится. Ему на смену придут продукты и технологии, ориентированные на AI First концепции работы. Новые отраслевые фокусы ИТ: практически все низко висящие фрукты в области разработки ПО или традиционных ИТ-сервисов на отечественном рынке сегодня собраны. На первый план выходит развитие технологий на стыке традиционного ИТ и промышленности: автоматизация производства, инженерный анализ и комплексная роботизация — эти направления будут определять будущее ИТ-рынка в перспективе 3-5 лет.

практически все низко висящие фрукты в области разработки ПО или традиционных ИТ-сервисов на отечественном рынке сегодня собраны. На первый план выходит развитие технологий на стыке традиционного ИТ и промышленности: автоматизация производства, инженерный анализ и комплексная роботизация — эти направления будут определять будущее ИТ-рынка в перспективе 3-5 лет. Курс на автоматизацию и эффективность: в совокупности это обеспечивает уверенно растущий спрос на прикладное ПО для автоматизации фронт- и бэк-офиса, отраслевые ПАКи, а также облачные платформы, ИИ-решения для автоматизации документооборота, клиентского обслуживания, логистики, работы с рисками и аналитики.

"В прошлом году мы сформировали ключевые направления развития наших продуктов в области ИИ, ПО (включая ПО для управления разработкой), облачных сервисов, отраслевых ПАКов, отечественного инфраструктурного ИТ-оборудования. Первые полгода 2026-го года показали, что решение было правильным, — комментирует Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1. — Дополнительным фокусом в развитии ИТ-холдинга Т1 в течение ближайших 1-2 лет станет повышение производительности и операционной эффективности бизнес-процессов, в том числе благодаря использованию ИИ-инструментов. Опыт прошлого года показывает, что такой подход позволяет гарантировать позитивную динамику роста бизнеса при кратном улучшении эффективности ИТ-производства".