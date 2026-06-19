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ИТ Транспорт и связь

Сбер присоединился к проекту АСИ по сохранению памяти о российских учёных

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер присоединился к проекту "Технологическое наследие", который Агентство стратегических инициатив (АСИ) реализует в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Авторы наиболее детально заполненных анкет получат цифровой ИИ-образ учёного, созданный с помощью технологий Сбера на основе материалов, представленных к проекту. Подать заявку на участие можно до 13 июля на идея.росконгресс.рф.

Проект помогает сохранить память о выдающихся исследователях, научных школах и людях, чьи открытия внесли вклад в развитие отечественной науки и технологий. Семьи учёных, коллеги, ученики и научные коллективы продолжают направлять архивные документы, фотографии, публикации, воспоминания и другие материалы, которые раскрывают не только научные достижения, но и историю поиска, наставничества и передачи знаний.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы рассматриваем этот проект как возможность сохранить и сделать доступным научное наследие страны с помощью современных технологий. На протяжении десятилетий знакомство с идеями выдающихся учёных происходило через книги, статьи и архивы. Сегодня новые цифровые инструменты позволяют сделать этот опыт более живым, личным и вовлекающим. Создаваемые цифровые образы помогают обратиться к наследию исследователя через диалог, основанный на его работах и сохранившихся материалах. В основе проекта лежат технологии Сбера, включая нейросеть ГигаЧат. Для нас особенно важно, что технологии в этом проекте становятся инструментом сохранения памяти, передачи знаний и популяризации российской науки для будущих поколений".

Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ:

"В основе технологического развития страны — не только новые идеи и открытия, но и преемственность опыта, а также память о выдающихся учёных, изобретателях, которые создавали научные школы, воспитывали учеников и формировали культуру исследования. Цель проекта "Технологическое наследие" — сохранить этот опыт и сделать его доступным для новых поколений. Поддержка таких крупных партнёров, как Сбер, открывает дополнительные возможности для представления таких историй современным языком и помогает привлечь внимание к выдающимся учёным, чьи работы определили развитие отечественной науки и технологий".

Особое значение для проекта имеет содержательность анкет и объём собранных материалов. Именно поэтому дополнительную поддержку получат авторы наиболее проработанных заявок. Эксперты оценят глубину исследования биографии учёного, количество представленных документов, фотографий и воспоминаний, а также вклад авторов в сохранение научного наследия. На основе этих материалов специалисты Сбера создадут цифровой ИИ-образ исследователя, который позволит по-новому рассказать историю его жизни, открытий и научного пути.

К проекту уже присоединились участники из Саратовской, Ивановской, Курской, Новосибирской и Тульской областей, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Участникам необходимо заполнить анкету на крауд-платформе идея.росконгресс.рф и рассказать о научном пути исследователя, его достижениях, окружении, учениках и вкладе в развитие науки.

Команда проекта создаст на основе собранных материалов виртуальную аллею учёных и образовательные материалы, которые познакомят широкую аудиторию с историей отечественной науки и технологий. Результаты проекта представят на финальном мероприятии форума "Сильные идеи для нового времени" 10–11 августа в Нижнем Новгороде. Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Соорганизаторы — ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.

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