Герман Греф: ИИ становится новым участником экономических процессов

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на первом форуме "Больше чем менеджмент", который проходит в кампусе СберУниверситета. В центре дискуссии - изменения, которые искусственный интеллект уже сегодня привносит в управление компаниями, организацию труда и экономику в целом.
Искусственный интеллект развивается беспрецедентными темпами. Технологии переходят от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев, что формирует новую модель взаимодействия человека и цифровых систем.
Глава Сбера отметил, что один из ключевых трендов - развитие интеллектуальных агентов, способных брать на себя все больший круг когнитивных функций. Это меняет традиционные представления о производительности труда, о структуре организаций и подходах к управлению.
Отдельное внимание Герман Греф уделил развитию робототехники. Он рассказал, что Сбер продолжает работу над созданием линейки антропоморфных роботов нового поколения, которые смогут выполнять широкий спектр задач в физическом мире.
Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:
"Мы наблюдаем один из самых масштабных технологических переходов за последние десятилетия. Искусственный интеллект уже не просто помогает человеку выполнять отдельные операции, а становится полноценным участником рабочих и управленческих процессов. По сути, формируется новая экономика, в которой интеллектуальные системы способны самостоятельно решать все более сложные задачи, а роль человека смещается в сторону постановки целей, принятия решений и ответственности за результат. Это потребует переосмысления многих управленческих практик и одновременно откроет новые возможности для роста эффективности, создания продуктов и развития человеческого потенциала".
В кампусе СберУниверситета проходит первая конференция "Больше чем менеджмент". Руководители крупнейших российских компаний, эксперты по управлению и выпускники программ СберУниверситета обсуждают, какие управленческие инструменты сохраняют ценность, какие требуют переосмысления, а что нужно создавать заново. "Больше чем менеджмент" - якорное событие СберУниверситета в управленческой повестке - наряду с флагманской конференцией, посвященной обучению. Цель форума - сформировать в России регулярную площадку, на которой первые лица бизнеса обсуждают практику управления в условиях, когда технологии, процессы и команды меняются быстрее, чем обновляются учебники по менеджменту.