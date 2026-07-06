Врач рассказал, как правильно организовать рабочий день в жару

В Самарской области установилась жаркая погода. В такой период людям нужно внимательнее относиться к своему здоровью, особенно на рабочем месте, где мы проводим большую часть дня. О том, как правильно организовать работу в офисе и на открытом воздухе, рассказал заведующий кафедрой общей гигиены Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России, д. м. н., доцент Дмитрий Горбачев.

Чем опасна жара для здоровья

Дмитрий Горбачев отметил, что наиболее вредно работать в жару людям из группы повышенного риска. Это пожилые люди, у которых часто отмечается нарушение терморегуляции, люди с ожирением, беременные женщины, те, чья работа требует высокой физической нагрузки, длительного пребывания на открытой местности или в помещениях с высокой температурой: строители, дорожные рабочие, сельхозработники, повара, металлурги и другие. Также в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями: болезнями сердца и сосудов, гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеваниями почек, хроническими заболеваниями легких, эндокринными нарушениями.

"Во время жары у человека из группы риска может возникнуть общее недомогание: слабость, головокружение, тошнота, потливость, учащенное сердцебиение, понижение артериального давления, обезвоживание, — говорит Дмитрий Горбачев. — Может произойти тепловой удар, при котором температура тела повышается до 39-40 °C и более, появляется спутанность сознания, в тяжелых случаях — отсутствие потоотделения и судороги — состояние, угрожающее жизни. Могут обостриться сердечно‑сосудистые и заболевания почек, повышается риск тромбоза и инфаркта. Кроме того, происходит снижение работоспособности и ухудшение внимания, что повышает риск травм на производстве".

Врач предупредил, что перегреться на рабочем месте может также любой человек, не входящий в группу риска.

Среди симптомов перегрева:

- общая слабость, усталость, жажда;

- головокружение, тошнота, рвота;

- потливость на начальной стадии или, наоборот, отсутствие пота при тепловом ударе;

- учащенное сердцебиение, головная боль;

- снижение артериального давления, обморок или предобморочное состояние;

- спутанность сознания, дезориентация, судороги при тепловом ударе.

Первая помощь при перегреве

"Если человек почувствовал себя плохо, нужно немедленно вывести его в прохладное место, тень, помещение с кондиционером, — говорит Дмитрий Горбачев. — Затем удобно положить или усадить, обеспечить доступ свежего воздуха. Освободить от стесняющей одежды, охладить — сделать холодные компрессы на шею, пах, подмышки, обтереть прохладной влажной тканью. В тяжелых, но контролируемых случаях можно применить обливание прохладной водой или душ. Также нужно дать попить прохладную, но не ледяную воду маленькими глотками, не давать алкоголь или кофеин".

При признаках теплового удара необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Пока она едет, нужно положить и интенсивно охлаждать пострадавшего и не оставлять его одного.

"Если человек потерял сознание, необходимо контролировать проходимость дыхательных путей, — говорит Дмитрий Горбачев. — При рвоте и ухудшении сознания не давать ему пить, повернуть набок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути".

Как правильно организовать рабочий день

В условиях офисной работы температура воздуха в жаркое время года должна находиться в диапазоне 18-22°C. Если нет кондиционеров, важно обеспечить хорошую вентиляцию, приток свежего воздуха и тень. Также рекомендуется учитывать относительную влажность: при высокой влажности даже умеренно теплая температура ощущается дискомфортно. Оптимальная относительная влажность в помещении в такой период должна быть в интервале 40-60%.

Тяжелую и физическую работу Дмитрий Горбачев советует перенести на более прохладные часы — раннее утро или вечер, избегая промежутка с 12:00 до 16:00.

Важно регулировать темп работы: уменьшить интенсивность, увеличить интервалы отдыха. При высокой температуре работодателю следует предусмотреть частые дополнительные перерывы и возможность сокращенного рабочего дня, или же сместить рабочие часы.

При интенсивной работе в жару рекомендуются делать регулярные короткие перерывы, например, по 10-15 минут каждые 1-2 часа.

На рабочих местах и в местах отдыха необходимо обеспечить сотрудников питьевой водой и предусмотреть кондиционирование воздуха.

Кроме того, следует учитывать противопоказания к работе в жару у сотрудников и давать возможность сократить нагрузку.

Работа на открытом воздухе

Рабочее время на открытом воздухе в жару нужно планировать более тщательно. По возможности рекомендуется выполнять самые тяжелые или интенсивные работы в прохладные часы — рано утром и ближе к вечеру, перенести тяжелые задачи на более прохладные дни или распределять нагрузку на короткие интервалы. Делать частые перерывы в тени или в прохладном помещении — каждые 30-60 минут при высокой нагрузке или высокой температуре.

При интенсивной нагрузке нужно регулярно пить воду — 200-300 мл каждые 15-20 минут. Врач рекомендует избегать большого количества кофеина и отказаться от алкоголя — эти напитки способствуют обезвоживанию. При длительной и интенсивной работе, особенно при сильном потоотделении, можно использовать напитки с электролитами — соль и минералы важны для восстановления.

Одежду для работы нужно выбирать легкую, светлую и дышащую, из натуральных или специальных влагоотводящих материалов, свободного покроя, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Не забывайте защитить голову — для этого можно надеть головной убор с широкими полями или каску с козырьком. При возможности нужно также накрыть шею.

Носите солнцезащитные очки и применяйте солнцезащитный крем SPF 30+ на открытых частях кожи. Его нужно обновлять каждые 2 часа.

Используйте защиту от прямого солнца: тенты, навесы, зонты. Механизируйте тяжелую работу, чтобы снизить физическую нагрузку на человека.

В сухую жару по возможности применяйте вентиляцию или переносные вентиляторы. Во влажной среде они могут быть менее эффективны.

Соблюдать питьевой режим

Независимо от вида работы в жаркую погоду важно соблюдать питьевой режим. Пить нужно регулярно, не дожидаясь сильной жажды. Для большинства людей в жару рекомендуется пить порядка 200-300 мл каждые 20-30 минут во время физической работы, при менее интенсивной активности — по потребности.

"Суточный объем жидкости для каждого человека варьируется, но при жаре и физической нагрузке потребление может увеличиваться до 2,5-4 литров и более в сутки в зависимости от потери жидкости. Важно восполнить водный баланс и скомпенсировать потерю жидкости при потоотделении и испарении", — говорит Дмитрий Горбачев.

Он добавил, что в жаркую погоду категорически нельзя пить алкоголь, находиться на солнце без головного убора и заниматься физической активностью в душном помещении.