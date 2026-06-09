Коллектив Отрадненской больницы пополнила молодая врач-педиатр — участница программы "Земский доктор"

В Отрадненской центральной районной больнице успешно ведет прием маленьких пациентов врач-педиатр Дарья Уралова. Для нее это первое место работы после окончания медицинского университета. Дарья Азаматовна родом из Кинель-Черкасского района и приняла решение вернуться поближе к дому.
"Коллектив встретил хорошо, адаптация прошла легко. У меня есть наставник, который всегда готов подсказать и помочь. Мне нравится работать на участке, наблюдать за развитием детей, помогать им расти здоровыми", — рассказала Дарья Уралова.
Дарья Азаматовна стала участницей программы "Земский доктор". Полученные средства планирует использовать для приобретения автомобиля.
"Участники программы "Земский доктор" в Отрадном получают 1 миллион рублей от государства. Дополнительно администрация города выплачивает каждому специалисту еще 400 тысяч рублей. Мы помогаем с жильем — предоставляем служебное или компенсируем аренду. Для молодых специалистов установлены ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей, за каждым закреплен наставник. В этом году к нам пришли 11 врачей — 9 выпускников и 2 специалиста по вакансиям, и все они стали участниками программы "Земский доктор", — отметила главный врач Отрадненской больницы Ирина Назаркина.
Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.
Повышение доступности и качества медицинской помощи, развитие кадрового потенциала здравоохранения — в приоритете и проекта "Здоровое будущее", который реализуется в рамках Народной программы партии "Единая Россия".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас