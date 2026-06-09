Коллектив Отрадненской больницы пополнила молодая врач-педиатр — участница программы "Земский доктор"

В Отрадненской центральной районной больнице успешно ведет прием маленьких пациентов врач-педиатр Дарья Уралова. Для нее это первое место работы после окончания медицинского университета. Дарья Азаматовна родом из Кинель-Черкасского района и приняла решение вернуться поближе к дому.

министерство здравоохранения СО

"Коллектив встретил хорошо, адаптация прошла легко. У меня есть наставник, который всегда готов подсказать и помочь. Мне нравится работать на участке, наблюдать за развитием детей, помогать им расти здоровыми", — рассказала Дарья Уралова.

Дарья Азаматовна стала участницей программы "Земский доктор". Полученные средства планирует использовать для приобретения автомобиля.

"Участники программы "Земский доктор" в Отрадном получают 1 миллион рублей от государства. Дополнительно администрация города выплачивает каждому специалисту еще 400 тысяч рублей. Мы помогаем с жильем — предоставляем служебное или компенсируем аренду. Для молодых специалистов установлены ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей, за каждым закреплен наставник. В этом году к нам пришли 11 врачей — 9 выпускников и 2 специалиста по вакансиям, и все они стали участниками программы "Земский доктор", — отметила главный врач Отрадненской больницы Ирина Назаркина.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Повышение доступности и качества медицинской помощи, развитие кадрового потенциала здравоохранения — в приоритете и проекта "Здоровое будущее", который реализуется в рамках Народной программы партии "Единая Россия".