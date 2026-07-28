Самарские теннисистки взяли "бронзу" на Спартакиаде учащихся

Сборная Самарской области взяла бронзу командных соревнований по настольному теннису Спартакиады учащихся, сообщает региональный минспорт.

В Пензе завершился финал Спартакиады учащихся России по настольному теннису. В нем приняли участие юноши и девушки до 16 лет.

В командных соревнованиях среди девушек сборная Самарской области добилась побед над командами Удмуртии — 3:1, Татарстана — 3:1, Московской области — 3:2 и уступила только сборной Москвы — 0:3, став в итоге третьей.

В составе сборной выступили Дарья Харлова, Диана Баранова, Элина Кабылова, Варвара Скаленко, тренер Р. И. Слепенков.