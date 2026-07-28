Самарские теннисистки взяли "бронзу" на Спартакиаде учащихся

Сборная Самарской области взяла бронзу командных соревнований по настольному теннису Спартакиады учащихся, сообщает региональный минспорт.
В Пензе завершился финал Спартакиады учащихся России по настольному теннису. В нем приняли участие юноши и девушки до 16 лет.
В командных соревнованиях среди девушек сборная Самарской области добилась побед над командами Удмуртии — 3:1, Татарстана — 3:1, Московской области — 3:2 и уступила только сборной Москвы — 0:3, став в итоге третьей.
В составе сборной выступили Дарья Харлова, Диана Баранова, Элина Кабылова, Варвара Скаленко, тренер Р. И. Слепенков.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
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Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.