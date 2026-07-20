"Акрон" расстался с Кириллом Данилиным и взял в аренду бразильца Дуду Родригеса

ФК "Акрон" расторг контракт с полузащитником Кириллом Данилиным и взял в аренду 24-летнего вингера греческого "Ариса" Дуду Родригеса, сообщает пресс-служба клуба.

Бразилец Дуду Родригес перешел в "Акрон" до конца сезона 2026/27 с опцией выкупа.

Спортсмен является воспитанником "Ботафого" из Рио-де-Жанейро. В системе этого южноамериканского клуба он долгое время выступал за молодежные команды. Последние полтора года Дуду выступал за "Арис" в Суперлиге Греции: 32 матча и 6+2 по голевым действиям. В составе греческого клуба бразильский полузащитник сыграл в трех матчах квалификации Лиги Конференций.

"Дуду — левоногий вингер, способный сыграть на обоих флангах. Он обладает хорошими скоростными качествами, поставленным кроссом и ударом. Игрок уже адаптирован к европейскому футболу и хорошо говорит на английском языке. Формат сделки по футболисту является оптимальным для "Акрона": мы сможем оформить полноценный трансфер Дуду, если он хорошо проявит себя в российском чемпионате", — прокомментировал трансфер спортивный директор ФК "Акрон" Алексей Буртовой.

Дуду уже прибыл в расположение "Акрона" и будет готовиться к стартовому матчу нового сезона с "Зенитом".

Кирилл Данилин отыграл за тольяттинцев два года — сезон 2023/24, в котором вместе с "Акроном" выполнил задачу по повышению в классе, в том числе, оформив гол и два ассиста в матчах с екатеринбургским "Уралом" (также он был признан лучшим молодым игроком Первой лиги), и дебютный для красно-черных розыгрыш МИР РПЛ 2024/25: в 64 матчах (в т. ч. 30 игр — в рамках Первой лиги, 25 — в МИР РПЛ, семь — в FONBET Кубке России) он набрал 6+5 по системе "гол+пас". Минувший сезон Кирилл провел в аренде в московском "Торпедо" и "Гомеле" из Беларуси.