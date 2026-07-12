"Акрон" подписал новый контракт с Константином Марадишвили

26-летний полузащитник Константин Марадишвили заключил с ФК "Акрон" новый трудовой договор на три года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Константин Марадишвили уже выступал за "Акрон" на протяжении прошлого сезона: за красно-черных он сыграл 19 матчей во всех турнирах.

"Мы рады объявить о подписании нового соглашения с полузащитником Константином Марадишвили. После истечения предыдущего годичного контракта мы взяли паузу для проработки всех деталей в условиях смены тренерского штаба. Несмотря на то, что прошлый сезон не в полной мере раскрыл потенциал Константина, мы рассматриваем его как игрока с бесспорно подтвержденным уровнем мастерства, — прокомментировал гендиректор ФК "Акрон" Константин Клюшев. — С приходом главного тренера Срджана Благоевича у нас возникло обоюдное твердое желание продолжить сотрудничество. Специалисты нового штаба отметили, что качества хавбека подходят под требования системы игры".

По словам Клюшева, Константин подошел к предсезонным сборам в оптимальном состоянии: он стабильно работал весь минувший год, не пропуская тренировок из-за проблем со здоровьем, и уже успел отлично зарекомендовать себя на занятиях под руководством нового тренерского штаба.

В новом сезоне Марадишвили будет играть под 22-м номером.