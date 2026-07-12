В Самаре второй раз за день закрыли небо над Курумочем

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В воскресенье вечером, 12 июля, в самарском аэропорту Курумоч был введен режим "Ковер". Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.