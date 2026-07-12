В Самаре второй раз за день закрыли небо над Курумочем

В воскресенье вечером, 12 июля, в самарском аэропорту Курумоч был введен режим "Ковер". Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Объявлен план "Ковер". Закрыто воздушное пространство на всех высотах в районе аэропорта "Курумоч", - сообщил глава региона.
Напомним, утром 12 июля в Курумоче уже вводили план "Ковер". Регион атаковали БПЛА, погиб мужчина. Еще трое человек, включая ребенка, пострадали. В 9:12 небо над самарским аэропортом снова открыли. Об этом сообщал Вячеслав Федорищев.
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