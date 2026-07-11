В Алексеевском районе на пожаре пострадал пожилой мужчина

В пятницу, 10 июля, в селе Шариповка Алексеевского района горел пристрой к частному дому, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило территорию в 20 кв. метров. Сообщается, что при пожаре пострадал 73-летний мужчина.