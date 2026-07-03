Сварка обернулась пожаром в Тольятти

В четверг, 2 июля, днем в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар , сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
На ул. Коммунальная, 46 загорелся фасад административного здания.
Площадь пожара составила 20 кв. метров. Возгорание оперативно ликвидировали пожарно‑спасательные подразделения. В результате происшествия никто не пострадал.
Как установили специалисты, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Искры от сварки попали на горючие материалы, что и спровоцировало возгорание.
Сейчас обстоятельства инцидента уточняются. Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !