Сварка обернулась пожаром в Тольятти

В четверг, 2 июля, днем в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар , сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

На ул. Коммунальная, 46 загорелся фасад административного здания.

Площадь пожара составила 20 кв. метров. Возгорание оперативно ликвидировали пожарно‑спасательные подразделения. В результате происшествия никто не пострадал.

Как установили специалисты, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Искры от сварки попали на горючие материалы, что и спровоцировало возгорание.

Сейчас обстоятельства инцидента уточняются. Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности.