В Самарской области на пожарах погиб мужчина, еще двое пострадали

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 13 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

В Сызранском районе в с. Троицкое горел частный дом на площади 50 кв. м. На месте обнаружено тело 71-летнего мужчины.

В Самаре в Промышленном районе из-за пригорания пищи в квартире пострадал 51-летний мужчина.

В Тольятти из горящей квартиры спасен 53-летний мужчина.