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Пожары Происшествия

В Самарской части Бузулукского бора произошел первый в сезоне лесной пожар

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской части Бузулукского бора произошел первый в сезоне лесной пожар. Его быстро обнаружили и ликвидировали, сообщили в пресс-службе национального парка.

Фото: Национальный парк "Бузулукский бор"

Очаг возгорания, возникший из‑за сухой грозы, заметили камеры пожарного мониторинга, установленные на наблюдательных вышках. Система автоматически зафиксировала дым и передала сигнал диспетчеру.

"Электронные "глаза" наблюдения круглосуточно и без перерывов ведут наблюдение за лесом, обозначая любой подъем дыма (или пара) вот такой рамкой и передавая данные диспетчеру", — поделились информацией в нацпарке.

К месту ЧП оперативно выехали семь госинспекторов на автоцистерне и двух УАЗах. Всего за пять минут — с 17:05 до 17:10 — пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила всего 0,0004 гектара.

Система, развернутая в Бузулукском бору при поддержке гранта Президентского фонда природы, обладает полной автономностью: она не зависит от линий электропередач и оптоволоконной связи. Это уникальный пример в российской практике организации лесного пожарного мониторинга.

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