В Самарской части Бузулукского бора произошел первый в сезоне лесной пожар. Его быстро обнаружили и ликвидировали, сообщили в пресс-службе национального парка.
Очаг возгорания, возникший из‑за сухой грозы, заметили камеры пожарного мониторинга, установленные на наблюдательных вышках. Система автоматически зафиксировала дым и передала сигнал диспетчеру.
"Электронные "глаза" наблюдения круглосуточно и без перерывов ведут наблюдение за лесом, обозначая любой подъем дыма (или пара) вот такой рамкой и передавая данные диспетчеру", — поделились информацией в нацпарке.
К месту ЧП оперативно выехали семь госинспекторов на автоцистерне и двух УАЗах. Всего за пять минут — с 17:05 до 17:10 — пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила всего 0,0004 гектара.
Система, развернутая в Бузулукском бору при поддержке гранта Президентского фонда природы, обладает полной автономностью: она не зависит от линий электропередач и оптоволоконной связи. Это уникальный пример в российской практике организации лесного пожарного мониторинга.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !