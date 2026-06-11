В дачном массиве Самарской области при пожаре сгорел человек

В среду, 10 июня, в Ставропольском районе Самарской области в 19:37 произошел пожар, в котором погиб человек, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Самарской области.
В сельском поселении Верхние Санчелеево в СНТ "Санчелеево 13" горели диван и домашние вещи. В 20:43 зафиксирована ликвидация последствий пожара.
В результате происшествия 1 человек погиб и 1 пострадал.
На месте работали огнеборцы 30-го отряда. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !