В дачном массиве Самарской области при пожаре сгорел человек

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В среду, 10 июня, в Ставропольском районе Самарской области в 19:37 произошел пожар, в котором погиб человек, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Самарской области.

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"